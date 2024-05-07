Warren Buffett को भारतीय स्टॉक मार्केट में दिख रहा बेहतर फ्यूचर
दुनिया के जाने-माने निवेशक Warren Buffett ने कहा है कि भारत में कई अवसरों की भरमार है, जिन्हें अब तक एक्सप्लोर नहीं किया गया। इन अवसरों को भविष्य में उनकी ग्रुप कंपनी Berkshire Hathaway एक्सप्लोर करना चाहेगी।
बफे का बयान
बर्कशायर हैथवे के को-फाउंडर,चेयरमैन और CEO बफे ने यह बयान शुक्रवार को बर्कशायर की एनुअल मीटिंग में दिया। दरअसल, इस मीटिंग में भारतीय इक्विटी में निवेश करने वाले अमेरिकी बेस्ड हेज फंड दूरदर्शी एडवाइजर्स के राजीव अग्रवाल ने वॉरेन बफे से सवाल किया।
भारतीय शेयर बाजार का प्रदर्शन काफी अच्छा रहा है
राजीव ने कहा- पिछले 5-10 साल में भारतीय शेयर बाजार का प्रदर्शन काफी अच्छा रहा है। भारत दुनिया की पांचवी सबसे बड़ी इकोनॉमी है जो अगले कुछ सालों में ही तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा। तो क्या बर्कशायर भारतीय शेयर बाजार में निवेश करने के बारे में सोच रही है। इसके अलावा आप भारतीय बाजार में निवेश करने के लिए किन बातों का ध्यान रखेंगे। राजीव के सवालों का जवाब देते हुए बफे ने कहा मुझे यकीन है कि भारत जैसे देश में कई अनएक्सप्लोर्ड अवसर हैं। इनमें भविष्य में बर्कशायर निवेश कर सकती है। मीटिंग में बफे ने कहा कि दुनिया में बर्कशायर की अपनी पहचान है।
जापान के अनुभव
जापान के अनुभव से हम काफी उत्साहित हैं। पिछले साल बर्कशायर ने जापान के पांच ट्रेडिंग हाउस में खरीदारी की थी। बर्कशायर ऐसी कंपनियों में स्टेक ले रही थी जो अंडरवैल्यूड थी, लेकिन उनके पास कैश सरप्लस था। सामान्य तौर पर बर्कशायर का बड़ा निवेश अमेरिका की कंपनियों में ही है। बफे की एक हैरान करने वाली डील चीन की इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी BYD में स्टेक लेना भी है। बफे कंपनियों में या तो बड़ी हिस्सेदारी खरीद रहे हैं, या पूरी कंपनी ही खरीद रहे हैं।
एनुअल मीटिंग
एनुअल मीटिंग से पहले बर्कशायर ने पहली तिमाही की अर्निंग रिपोर्ट जारी की थी। 31 मार्च तक कंपनी के पास कैश बढ़कर 189 बिलियन डॉलर हो गया है। वही एपल में कंपनी की हिस्सेदारी का साइज कम हो गया है। बफे ने इस एनुअल मीटिंग के दौरान कई सवालों के भी जवाब दिए। इस दौरान उन्होंने बर्कशायर बैथवे के हाल ही में लिए गए कुछ प्रमुख निवेश के बारे में बताया।