IPO: ग्रे मार्केट में इस IPO के आने से पहले ही बज! जानिए कब आ रहा है ये IPO ?

आज हम एक खास IPO की चर्चा करने जा रहे हैं। पहली बात तो ये कि जिस सेक्टर से ये IPO जुड़ा है, अगर पुराना ट्रैक रिकॉर्ड उठाकर देखें तो ज्यादातर कंपनियों की लिस्टिंग अच्छी रही है। वहीं दूसरी ओर इस IPO के आने से पहले ही ग्रे मार्केट में ऐसी खलबली मची है कि स्टॉक अपने अपर प्राइस बैंड के हिसाब से काफी ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो चलिए समझते हैं कौन सी कंपनी है? कब इसका IPO आ रहा है? इस कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है? निवेशकों को इस IPO में पैसा लगाना चाहिए या नहीं? साथ ही ग्रे मार्केट में इस IPO को लेकर क्या बज है?

TBO Tech Limited

तो सबसे पहले इस कंपनी का नाम है TBO Tech Limited। TBO की फुल फॉर्म है Travel Boutique Online. पहले इसका नाम कंपनी की वेबसाइट के मुताबिक Tek Travels Private Limited है। ये कंपनी कस्टमर्स की जरूरत के हिसाब से ट्रेवल इंवेंटरी मुहैया कराती है, साथ ही फॉरेन एक्सचेंज की मदद के साथ-साथ करेंसी के लिए वाइड रेंज सपोर्ट भी देती है। कंपनी होटल, एयरलाइंस, कार किराए पर लेने, क्रूज, बीमा, रेल कंपनियों और अन्य जैसे सप्लायर्स के साथ-साथ ट्रैवल एजेंसियों और इंडिपेंडेंट ट्रैवल कंसल्टेंट जैसे रिटेल कस्टमर्स और टूर जैसे कॉर्पोरेट ग्राहकों के लिए ट्रैवल बिजनेस को सरल बनाती है।

IPO की ओपनिंग 8 मई को होने जा रही है

अब बात करते हैं IPO से जुड़ी जानकारियों के बारे में। इस IPO की ओपनिंग 8 मई को होने जा रही है और क्लोजिंग 10 मई को होने जा रही है। शेयरों का अलॉटमेंट 13 मई को होगा। रिफंड या फिर शेयरों का क्रेडिट 14 मई को होगा। TBO Tech Limited ने इस इश्यू का प्राइस बैंड ₹875-₹920 तय किया है। रिटेल निवेशक मिनिमम एक लॉट यानी 16 शेयर्स के लिए बिडिंग कर सकते हैं। इस IPO के अपर प्राइज बैंड ₹920 के हिसाब से 1 लॉट के लिए अप्लाय करते हैं, तो इसके लिए आपको ₹14,720 रुपए निवेश करने होंगे। वहीं, मैक्सिमम 13 लॉट यानी 208 शेयर्स के लिए रिटेल निवेशक अप्लाय कर सकते हैं। इसके लिए निवेशकों को अपर प्राइज बैंड के हिसाब से ₹1.90 लाख रुपएके आसपास इन्वेस्ट करना होगा। प्रमोटर्स होल्डिंग को देखें तो Ankush Nijhawan, Gaurav Bhatnagar, Manish Dhingra और Arjun Nijhawan इस कंपनी के प्रमोटर्स हैं और इश्यू से पहले इनकी होल्डिंह 51.26% के आसपास है।

कंपनी के फाइनेंशियल्स

अब कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करते हैं। मार्च 2021 में कंपनी का प्रॉफिट ऑफ्टर टैक्स माइनस 34 करोड़ के आसपास रही है, इसकी वजह है कोरोना, जिसके चलते कंपनी के बिजनेस पर काफी इंपैक्ट किया था। लेकिन मार्च 2022 में कंपनी ने वापस प्रॉफिबिलिटी हासिल की और ये 33.72 करोड़ के आसपास रही। मार्च 2023 में PAT बढ़कर 148 करोड़ रुपये रहा। वहीं अप्रैल से दिसंबर 2023 तक यानि 9 महीने के दौरान कंपनी का प्रॉफिट ऑफ्टर टैक्स 154 करोड़ रुपये रहा है।

रेवेन्यू

अब बात करते हैं रेवेन्यू की तो 31 मार्च 2021 में रेवेन्यू 176 करोड़ था। कोरोना का दौरा था, तो दवाब देखने को मिल रहा था। तो वहीं साल 2022 में ये दोगुना से भी ज्यादा होकर 511 करोड़ रुपये हो गया है। वहीं मार्च 2023 में ये फिर डबल होकर 1085 करोड़ रुपये पर पहुंच गया। अप्रैल से दिसंबर 2023 तक ये 1039 करोड़ पर पहुंच गया। इसी तरह टोटल एसेट्स को भी देख लेते हैं। मार्च 2021 में ये 576 करोड़ रुपये रहा, मार्च 2022 में ये 1,2711 करोड़ हो गया, लगभग डबल। 31 मार्च 2023 तक एसेट्स डबल होकर 2557 करोड़ रुपये रहा है। 30 दिसंबर 2023 तक ये 3,754 करोड़ हो गया।

ग्रे मार्केट

अब बात करते हैं ग्रे मार्केट में क्या चल रहा है। IPO ओपन होने के पहले कंपनी का शेयर ग्रे मार्केट में 56.52% यानी ₹520 प्रति शेयर के प्रीमियम पर पहुंच गया है। ऐसे में अपर प्राइस बैंड ₹920 के हिसाब से इसकी लिस्टिंग ₹1440 पर हो सकती है। यानि अपर प्राइस बैंड 920 रुपए और इसमें ग्रे मार्केट के भाव के हिसाब से 520 ऊपर, इसकी लिस्टिंग ₹1440 पर हो सकती है। हालांकि आपको बता दें कि ये सिर्फ अनुमान है। ग्रे मार्केट में प्राइस तेजी से ऊपर और नीचे जाता रहता है।