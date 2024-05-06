J&K Bank Results: जम्मू-कश्मीर बैंक के शानदार नतीजे, स्टॉक में तेजी, BTTV से मैनेजमेंट की ख़ास बातचीत

16 मई 2014 में Jammu And Kashmir Bank का स्टॉक अपने उच्चतम स्तर 199 रुपए पर पहुंचा था। जिसके बाद इसमें काफी बड़ी गिरावट देखने को मिली। साल 2020 में ये अपने निचले स्तर पर भी पहुंचता दिखा। लेकिन करीब दो साल के पैन के बाद स्टॉक में वापस तेजी आती हुई दिखी थी। बैंक के रिजल्ट्स और स्टॉक की चाल लगातार दुरुस्त होती हुई दिखी। अब बैंक ने FY24 के Q4 के नंबर्स जारी कर दिए हैं। बिजनेस टुडे टेलीविजन के मैनेजिंग एडिटर सिद्धार्थ जराबी के साथ खास बातचीत में जे एंड के बैंक के एमडी एंड सीईओ बलदेव प्रकाश ने कहा कि पिछले 3 चार सालों में जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी भी बेहतर हुई है और इसका फायदा जम्मू कश्मीर बैंक को हुआ है।इस साल बैंक के प्रॉफिट में जो उछाल आया है उसकी वजह जम्मू कश्मीर राज्यमें बेहतर माहौल का होना वजह है। बैंक के बोर्ड ने इस साल एक शानदार डिविडेंट का ऐलान किया है। राज्य में 3 सेक्टर बेहतर कर रहे हैं। राज्य में टूरिज्म सेक्टर अच्छाकर रहा है। पिछले 3 सालों में टूरिज्म सेक्टर की स्थिति में सुधार हुआ है। एग्रीकल्चर सेक्टर में भी काफी अच्छी डिमांड आई है। इसके अलावा तीसरा कारण राज्य मेंइंफ्रास्ट्रक्टर का विकास होना शामिल है। इन तीन वजहों से जम्मूकश्मीर बैंक को फायदा हुआ है।

वित्त वर्ष 2024

वित्त वर्ष 2024 के क्वार्टर 4 से पहले NPA और नेट प्रॉफिट पर नजर डालते हैं। अगर आपने गौर किया हो तो बैंक का NPA लगातार कम हो रहा है और नेट प्रॉफिट लगातार बढ़ रहा है।

GROSS NPA

GROSS NPA की बात करते हैं। मार्च 2020 में ये 10.97% था तो वहीं मार्च 2021 में ये 9.67% रहा। मार्च 2022 में 8.67 प्रतिशत हो गया। लगातार घटता जा रहा है। मार्च 2023 में ये 8.67 प्रतिशत से घटकर 6.04 प्रतिशत पर आ गया। और अब जो वित्त वर्ष गुजरा FY2024 में ये 4.08% आ गया। इसको आप समझें कि 2020 में GROSS NPA 10.97% था, जो अब घटकर 4.08% पर आ गया है।

नेट प्रॉफिट

जून 2023 में नेट प्रॉफिट 331 करोड़ रहा, सितंबर 2023 में नेट प्रॉफिट 384 करोड़, दिसंबर 2023 में कुल मुनाफा 423 करोड़ रहा तो वहीं वित्त वर्ष 2024 के चौथे क्वार्टर में 633 करोड़ रुपए रहा है। यानि पिछले चार क्वार्टर्स से नेट प्रॉफिट में जबरदस्त उछाल देखने को मिल रहा है।

2024 में क्वार्टर 4 के नतीजों

अब बात करते हैं। मार्च 2024 में क्वार्टर 4 के नतीजों की। बैंक के मुनाफे और नेट इंटरेस्ट इनकम में बढ़ोतरी देखने को मिली है। वित्त वर्ष 2024 की चौथी तिमाही में J&K Bank का मुनाफा 34 प्रतिशत बढ़कर 638 करोड़ रुपये पर आ गया है, जो एक साल पहले यानि FY23 की चौथी तिमाही में 476 करोड़ रुपये पर था। वहीं सालाना आधार पर 2023-24 में इस बैंक ने 1,767 करोड़ का अबतक का सबसे ज्यादा सालाना मुनाफा दर्ज किया है।

नेट इंटरेस्ट

बैंक की नेट इंटरेस्ट इनकम यानि NII 4.5% की बढ़ोतरी के साथ 1,306 करोड़ रुपये पर पहुंच गई है, जो एक साल पहले यानि FY23 की चौथी तिमाही में 1,249 करोड़ रुपये पर थी।

NPA

J&K Bank की एसेट क्वालिटी में सुधार देखा गया है. बैंक का ग्रॉस NPA मार्च तिमाही में 4.84 फीसदी पर आ गया है। वहीं बैंक का नेट NPA तिमाही दर तिमाही 0.83% से गिरकर 0.79% पर आ गया है।

डिविडेंड

यहां तक के बैंक ने इस साल लगभग 236 करोड़ रुपये का हाईएस्ट डिविडेंड भुगतान करके अपने शेयरधारकों के साथ ऐतिहासिक प्रॉफिट साझा करने का भी फैसला किया है। यहां एक पहलू और समझने की जरूरत है। सरकार लगातार घाटी में नए-नए प्रोग्राम लॉन्च कर रही है। कुछ वक्त पहले ही 5,000 करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट्स को लॉन्च किया गया। जिसका फायदा अर्थव्यवस्था को मिलेगा। वहीं दूसरी ओर साधा 370 हटाए जाने के बाद से ही पर्यटकों की संख्या में नई ऊंचाइयों को कश्मीार छू रहा। आंकड़े दो करोड़ के पार निकल चुका है। वहीं पिछले चार महीने में 10 लाख सैलानियों ने कश्मीर घूमने पहुंचे हैं। वहीं विदेशी पर्यटकों की संख्या भी 61% बढ़ी है। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि कश्मीर में हालात तेजी से बेहतर हो रहे हैं। रोजगार बढ़ेंगे तो पैसा आएगा और पैसा आएगा तो बैंक में जाएगा। जिसका बैंक को फायदा होगा।

स्टॉक

स्टॉक आगे के लिए कैसा परफॉर्म कर सकता है इसके लिए बिजनेस टुडे बाजार ने बात की मार्केट एक्सपर्ट राघवेंद्र सिंह से। उनका कहना है 132 के लेवल पर इस स्टॉक में खरीदारी की जा सकती है। फिलहाल के लिए ये स्टॉक ओवरबॉट जोन में है। उनका कहना है कि अगर ये स्टॉक 150 के रजिस्टेंस को तोड़ता है तो ये 200 के लेवल को भी पार करता हुआ दिख सकता है।