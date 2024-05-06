scorecardresearch
Birla Corp Share: चौथी तिमाही के नतीजों के बाद बिड़ला कॉर्प के शेयरों में 8% की तेजी

एसएमआईएफएस के शोध प्रमुख (पीसीजी) शरद अवस्थी ने बिजनेस टुडे टीवी को बताया, "मौजूदा स्तर पर भी बिड़ला कॉर्प एक अच्छा दांव है। मूल्यांकन के हिसाब से इसमें कम से कम 25-30 प्रतिशत की बढ़त की संभावना है।

BT बाज़ार डेस्क
New Delhi ,UPDATED: May 6, 2024 12:20 IST
सोमवार के कारोबार में बिरला कॉरपोरेशन के शेयरों में तेज़ी देखने को मिली

सोमवार के कारोबार में Birla Corporation के शेयरों में तेज़ी देखने को मिली, क्योंकि कंपनी ने तिमाही नतीजों में शानदार प्रदर्शन किया है। शेयर 7.62% की बढ़त के साथ 1,678 रुपये के दिन के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। पिछली बार यह 4.21% बढ़कर 1,624.85 रुपये पर कारोबार करता हुआ देखा गया था। बिरला कॉरपोरेशन ने 31 मार्च, 2024 (Q4 FY24) को समाप्त तिमाही के लिए 193.34 करोड़ रुपये का समेकित शुद्ध लाभ दर्ज किया, जो पिछले साल की समान तिमाही के 84.95 करोड़ रुपये से 127.59 प्रतिशत अधिक है।

चौथी तिमाही

वित्त वर्ष 2024 की चौथी तिमाही में कंपनी का परिचालन राजस्व 2,656.43 करोड़ रुपये रहा, जो एक साल पहले की समान तिमाही के 2,462.57 करोड़ रुपये से 7.87% अधिक है। बिड़ला कॉर्प के बोर्ड ने वित्त वर्ष 2024 के लिए 10 रुपये प्रति शेयर के लाभांश की भी सिफारिश की है।

मार्च तिमाही में

मार्च तिमाही में, कंपनी ने सीमेंट की बिक्री का रिकॉर्ड उच्च स्तर हासिल किया, जो 4.85 मिलियन टन तक पहुंच गया, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि में बेची गई 4.4 मिलियन टन की तुलना में 9.4 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।

वित्त वर्ष

पूरे वित्त वर्ष के लिए, कंपनी ने 420.56 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ दर्ज किया, जो वित्त वर्ष 23 के अंत में दर्ज 40.5 करोड़ रुपये से 938 प्रतिशत अधिक है। वित्त वर्ष 24 के लिए परिचालन से राजस्व 9,662.72 करोड़ रुपये था, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि में 8,682.27 करोड़ रुपये से 11.3% अधिक है।

विश्लेषक

विश्लेषक इस शेयर के प्रति काफी हद तक सकारात्मक बने रहे। इस शेयर को 1,620 रुपये पर समर्थन मिल सकता है।

एसएमआईएफएस के शोध प्रमुख

एसएमआईएफएस के शोध प्रमुख (पीसीजी) शरद अवस्थी ने बिजनेस टुडे टीवी को बताया, "मौजूदा स्तर पर भी बिड़ला कॉर्प एक अच्छा दांव है। मूल्यांकन के हिसाब से इसमें कम से कम 25-30 प्रतिशत की बढ़त की संभावना है।"

अरिहंत कैपिटल

अरिहंत कैपिटल के तकनीकी विश्लेषण प्रमुख रत्नेश गोयल ने कहा, "आज के शुरुआती कारोबार में हमने बड़ा गैप-अप देखा है। जो लोग इस शेयर को रखते हैं, उन्हें 1,770 रुपये के ऊपरी लक्ष्य के लिए 1,620 रुपये पर स्टॉप लॉस रखना चाहिए।"

बिड़ला समूह

बिड़ला कॉर्प एमपी बिड़ला समूह की प्रमुख कंपनी है। इसे 1919 में बिड़ला जूट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड के रूप में शामिल किया गया था।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Abhishek
May 6, 2024