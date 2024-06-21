scorecardresearch
Modi 3.0 में अब इन PSU Stocks की बारी?

Modi 3.0 में अब इन PSU Stocks की बारी?

इस वक्त ज्यादातर निवेशकों के जहन में एक सवाल तो जरूर होगा? मोदी 3.0 के आगाज के साथ अब कौन से नए सरकारी स्टॉक होंगे जो आगे पैसा बनाकर दे सकते हैं? नई सरकार खासतौर पर NDA सरकार आगे चलकर किस तरह के कदम उठा सकती है, उसका असर किन स्टॉक्स पर पड़ सकता है?

Harsh Verma
Jun 21, 2024
इस वक्त ज्यादातर निवेशकों के जहन में एक सवाल तो जरूर होगा? मोदी 3.0 के आगाज के साथ अब कौन से नए सरकारी स्टॉक होंगे जो आगे पैसा बनाकर दे सकते हैं? नई सरकार खासतौर पर NDA सरकार आगे चलकर किस तरह के कदम उठा सकती है, उसका असर किन स्टॉक्स पर पड़ सकता है? 

पिछले 10 सालों में निफ्टी ने सरकारी इंडेक्स के मुकाबले बेहतर परफॉर्म

तो सबसे पहले आपको बता दें कि मोतीलाल ओसवाल की ओर से ये रिपोर्ट जारी की गई और ये खास तौर पर सरकारी कंपनियों के उन स्टॉक्स पर है, जिन पर ये काफी बुलिश हैं। इस रिपोर्ट में ऐसे 5 सरकारी स्टॉक बताए गए हैं, जिनमें आगे अच्छी तेजी रह सकती है। तो इस रिपोर्ट की शुरुआत कुछ बेहद ही दिलचस्प आंकड़ों के साथ करते हैं। वित्त वर्ष 2014 से 2024 तक के बीच कंपाउंडर एनुअल ग्रोथ यानि सालाना आधार पर देखें तो निफ्टी इंडेक्स करीब 12.8% बढ़ा है। वहीं इस दौरान PSU Index में करीब 11% की तेजी रही है। यानि पिछले 10 सालों में निफ्टी ने सरकारी इंडेक्स के मुकाबले बेहतर परफॉर्म किया है। लेकिन अब यहां एक और दिलचस्प आंकड़ा सुनिए। वहीं इस वित्त वर्ष की शुरुआत से अबतक देखें तो Nifty Index 5.5% तक चढ़ा जबकि PSU इंडेक्स 18% भाग चुका है। अब आप सोचिए सिर्फ दो महीने में निफ्टी के मुकाबले तीन गुना हो गए सरकारी शेयर्स। 

मेक इन इंडिया से डिफेंस और इंडस्ट्रियल से जुड़ी सरकारी कंपनियों की ग्रोथ भी बेहतर

अब यहां रिपोर्ट क्या कहा गया है वो समझते हैं फिर उसके बाद बताएंगे कौन से 5 के पंच वाले स्टॉक हैं? मोतीलाल ओसवाल की तरफ से कहा गया है कि कमजबूत बैलेंसशीट, लगातार सुधरती गवर्नेंस, कमोडिटीज के जरिए बेहतर होते मार्जिन्स, बढ़ती ऑर्डर बुक के दम पर PSU की परफॉर्मेंस आगे भी जारी रहेगी और इसलिए इस सेक्टर की रि-रेटिंग दोबारा की जा सकती है। 
रिपोर्ट में कहा गया है कि प्राइवेट सेक्टर के मुकाबले अभी भी सस्ते वैल्यूएशन पर हैं बहुत सारी सरकारी कंपनियां। इसका मतलब ये हुआ कि अभी भी PSU स्टॉक सस्ते हैं। पिछले 5 सालों में सरकारी कंपनियों की आय में सालाना 34% की बढ़ोतरी हुई है। वहीं  पिछले 5 सालों में प्राइवेट कंपनियों की आय में सालाना 19 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात की जाए तो ये 5% से सुधकर 18% पर पहुंच गया है। इस नोट में कहा गया है कि PSU कंपनियों में नुकसान पिछले 5 सालों में कम हुआ है और कंपनियों के टोटल प्रॉफिट में लॉस सिर्फ 1 प्रतिशत रह गया है। बढते कमोडिटीज के भाव से तेल-गैस PSUs की बैलेंसशीट सुधरी है। मोतीलाल ओसवाल की ओर से बताया गया है कि अब आगे की रैली सरकारी बैंक ड्राइव करेंगे। वहीं मेक इन इंडिया से डिफेंस और इंडस्ट्रियल से जुड़ी सरकारी कंपनियों की ग्रोथ भी बेहतर रह सकती है।  रिपोर्ट में फंडामेंटल की बात तो क्लीयर हो गई।

अब बात करते हैं कौन से 5 स्टॉक हैं?

SBI, Coal India, GAIL, HPCL और Bank of Baroda जैसे स्टॉक में मोतीलाल ओसवाल को आगे अपसाइड दिख रहा है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Jun 21, 2024