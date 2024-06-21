scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsशेयर बाज़ारहिंदुस्तान जिंक, वेदांता के शेयरों में आज 6% तक की बढ़त, जानिए क्यों?

हिंदुस्तान जिंक, वेदांता के शेयरों में आज 6% तक की बढ़त, जानिए क्यों?

हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के शेयरों में शुक्रवार के कारोबार में लगभग 6 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी जिंक उत्पादक कंपनी ने अगली पीढ़ी की जिंक बैटरी प्रौद्योगिकियों को विकसित करने के लिए अमेरिका स्थित एईएसआईआर टेक्नोलॉजीज के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं।

Advertisement
Ankur Tyagi
Ankur Tyagi
NEW DELHI ,UPDATED: Jun 21, 2024 12:28 IST
हिंदुस्तान जिंक, वेदांता के शेयरों में आज 6% तक की बढ़त
हिंदुस्तान जिंक, वेदांता के शेयरों में आज 6% तक की बढ़त

हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के शेयरों में शुक्रवार के कारोबार में लगभग 6 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी जिंक उत्पादक कंपनी ने अगली पीढ़ी की जिंक बैटरी प्रौद्योगिकियों को विकसित करने के लिए अमेरिका स्थित एईएसआईआर टेक्नोलॉजीज के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं।

advertisement

Also Read: EPFO Data:अप्रैल 2024 में ईपीएफओ के साथ 8.87 लाख नए सदस्य जुड़े

Hindustan Zinc ने BSE

Hindustan Zinc ने BSE को दी गई सूचना में कहा कि यह उन्हें औद्योगिक परिवेश में बड़े पैमाने पर ऊर्जा भंडारण के लिए आदर्श बनाता है। बीएसई पर हिंदुस्तान जिंक के शेयर 5.60 फीसदी उछलकर 683.95 रुपये पर पहुंच गए। वेदांता के शेयर 0.41 फीसदी बढ़कर 472.20 रुपये पर पहुंच गए। मार्च तिमाही के अंत में वेदांता के पास हिंदुस्तान जिंक की 64.92 फीसदी हिस्सेदारी थी।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Abhishek
Published On:
Jun 21, 2024