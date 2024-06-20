EPFO Data : अप्रैल 2024 में ईपीएफओ के साथ 8.87 लाख नए सदस्य जुड़े

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के अनंतिम पेरोल डेटा से पता चला है कि इस साल अप्रैल में 8.87 लाख नए सदस्य इसके साथ पंजीकृत हुए। डेटा से पता चला है कि नए सदस्यों के रूप में 18-25 आयु वर्ग के हैं जो अप्रैल 2024 में जोड़े गए कुल नए सदस्यों का 55.50% है।

पहला पेरोल डेटा

आंकड़ों से पता चला है कि EPFO ने अप्रैल 2024 के महीने में 18.92 लाख सदस्य जोड़े। अप्रैल 2018 में पहला पेरोल डेटा प्रकाशित होने के बाद से अप्रैल में यह वृद्धि सबसे अधिक है। पिछले महीने मार्च 2024 की तुलना में चालू महीने के दौरान शुद्ध सदस्य वृद्धि में 31.29% की वृद्धि दर्ज की गई है।

पेरोल डेटा के लिंग-वार विश्लेषण

पेरोल डेटा से पता चलता है कि लगभग 14.53 लाख सदस्य ईपीएफओ से बाहर निकल गए और बाद में फिर से इसमें शामिल हो गए। यह आंकड़ा मार्च 2024 के पिछले महीने की तुलना में 23.15% की वृद्धि दर्शाता है। पेरोल डेटा के लिंग-वार विश्लेषण से पता चलता है कि 8.87 लाख नए सदस्यों में से लगभग 2.49 लाख नई महिला सदस्य हैं। साथ ही, महीने के दौरान शुद्ध महिला सदस्य जुड़ाव लगभग 3.91 लाख रहा।