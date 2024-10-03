NiftyCrash: बाज़ार में हाहाकार के 4 बड़े कारण

आज भारतीय शेयर बाजार में भारी गिरावट देखने को मिल रही है। सेंसेक्स और निफ्टी 50 भारी गिरावट के साथ खुले। निफ्टी 50 ने पिछले चार सत्रों में 3% की गिरावट दर्ज की है।

सभी सेक्टोरल इंडेक्स में भारी गिरावट दर्ज की गई, सिवाय निफ्टी मेटल के। सबसे अधिक गिरावट निफ्टी ऑटो, निफ्टी एफएमसीजी, निफ्टी रियल्टी और निफ्टी प्राइवेट बैंक में हुई।

इस गिरावट के चार प्रमुख कारण इस प्रकार हैं

1. इजराइल-ईरान युद्ध

मिडिल ईस्ट में तनाव तब और बढ़ गया जब ईरान ने 1 अक्टूबर को इजराइल पर लगभग 200 मिसाइलों का हमला किया। यह हमला हिज़बुल्ला के नेता हसन नसरल्लाह की हत्या के बदले में किया गया था। इजराइल ने इस हमले का बदला लेने की कसम खाई है और ईरान को 'सबक सिखाने' की बात कही है। वहीं, तेहरान ने चेतावनी दी है कि अगर उस पर हमला किया गया तो वह और भी बड़ा हमला करेगा। इजराइल ने लेबनान में ईरान समर्थित हिज़बुल्ला के ठिकानों पर सीमित जमीनी कार्रवाई भी शुरू कर दी है।

ताजा घटनाक्रम में, गार्डियन की रिपोर्ट के अनुसार, इजराइल द्वारा बेरूत के केंद्रीय हिस्से में एक स्वास्थ्य केंद्र पर किए गए हमले में कम से कम छह लोगों की मौत हो गई और सात लोग घायल हो गए हैं।

2. SEBI F&O नियम

सेबी ने इक्विटी डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग के नियमों को कड़ा करते हुए इसे और महंगा बना दिया है। अपने नवीनतम सर्कुलर में, सेबी ने कई नए दिशानिर्देश जारी किए हैं, जिसमें साप्ताहिक विकल्प अनुबंधों की संख्या को प्रति एक्सचेंज एक तक सीमित करना और न्यूनतम ट्रेडिंग राशि को लगभग तीन गुना बढ़ाना शामिल है।

3. क्रूड ऑयल की कीमतें

मध्य पूर्व में तनाव बढ़ने की आशंका के बीच कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी हुई। इससे चिंता बढ़ गई कि यदि संघर्ष तेज होता है, तो दुनिया के प्रमुख तेल उत्पादक क्षेत्रों से आपूर्ति बाधित हो सकती है। कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि उन देशों के लिए नकारात्मक है जो तेल आयात करते हैं, जैसे कि भारत, क्योंकि कच्चा तेल देश के आयात बिल में महत्वपूर्ण योगदान देता है।

ब्रेंट क्रूड वायदा 1.24% बढ़कर $74.82 प्रति बैरल हो गया, जबकि यूएस वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट क्रूड वायदा 1.37% बढ़कर $71.06 प्रति बैरल हो गया।

4. FII बिकवाली

विदेशी संस्थागत निवेशकों (FII) ने 1 अक्टूबर को ₹5,579.35 करोड़ के शेयरों की बिकवाली की, जबकि घरेलू संस्थागत निवेशकों ने उसी दिन ₹4,609.55 करोड़ के शेयर खरीदे। मंगलवार को लगातार तीसरे दिन FIIs शुद्ध सेलर रहे।