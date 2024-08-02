Nifty Today: किस डर से सहम गया है बाज़ार? अमेरिका में क्या हो रहा है

शेयर बाजार में भारी गिरावट देखने को मिल रही है। सेंसेक्स को देखें तो करीब 600 से 700 अंक और निफ्टी की बात की जाए तो 220 अंकों की भारी गिरावट आई है। इतना ही नहीं बैंक निफ्टी को देखें तो 150 अंक नीचे आ गया है। इस गिरावट का असर ये हुआ है कि 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप साफ हो गया है। अब ऐसे में समझने की जरूरत है कि बाजार में भारी गिरावट क्यों आई है?

तो इसमें सबसे पहले ग्लोबल वजह है। अमेरिका में जॉबलेस क्लेम का डाटा आया यानि बेरोजगारी का आंकड़ा जारी किया गया । इस आंकड़े के तहत बेरोजगारी दर एक साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई। दूसरा आंकड़ा जुलाई के मैन्युफैक्चरिंग PMI का, जो अनुमान काफी खराब आया। ऊपर से अमेरिका का बढ़ता कर्ज भी चिंता का विषय बना हुआ है। अमेरिकी बाजार को ये आंकड़े पसंद नहीं आए। जिसके चलते डाऊ और नेस्डेक धड़ाम हो गए।

इतना ही अगर INDIA VIX को देखें तो 5 प्रतिशत की मजबूती देखने को मिली यानि बाजार में अनिश्चिता बढ़ती जा रही है। वहीं दूसरी और बाजार नए हाई लगाने के बाद प्रॉफिट बुकिंग के मूड में भी दिख रहा है। इतना ही नहीं बाजार को नीचे लाने में ऑटो सेक्टर की भी बड़ी भूमिका है। पहले तो TATA MOTORS की गाइडेंस आने वाले क्वार्टर को लेकर खराब पहुंची। वहीं दूसरी ओर ऑटो सेल्स के नंबर भी खराब आए हैं। ऑटो इंडेक्स में सबसे ज्यादा 2 प्रतिशत की गिरावट देखने को मिली।