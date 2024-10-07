Nifty Sensex Closing: 3 दिनों में ₹22 लाख करोड़ का नुकसान

निफ्टी 25,000 के नीचे

सोमवार को आईटी सेक्टर को छोड़कर सभी अन्य सेक्टर लाल निशान में बंद हुए। इंडिया VIX में 7% की बढ़ोतरी दर्ज की गई, जबकि निफ्टी के 50 में से 40 स्टॉक्स नुकसान में रहे। सबसे अधिक गिरावट PSU स्टॉक्स में देखने को मिली।

advertisement

सम्बंधित ख़बरें

अदाणी ग्रुप स्टॉक्स में बिकवाली

Reliance Industries, HDFC Bank, और Axis Bank जैसे बड़े फाइनेंशियल स्टॉक्स में भी गिरावट देखने को मिली। अदाणी ग्रुप के स्टॉक्स में भी भारी बिकवाली दर्ज की गई। Adani Enterprises और Adani Ports 3-4% की गिरावट के साथ बंद हुए, जबकि Vodafone 7% की गिरावट के साथ 52-हफ्ते के निचले स्तर पर बंद हुआ। कंपनी को टेलीकॉम विभाग से बैंक गारंटी को लेकर नोटिस मिला है।

किन स्टॉक्स में आई बढ़त

CG Power ने आज 6% की बढ़त के साथ क्लोजिंग दी, क्योंकि कंपनी Renesas के कारोबार का अधिग्रहण करने जा रही है।

Natco Pharma 3% की बढ़त के साथ बंद हुआ।

Titan में प्रॉफिट बुकिंग

Titan में तिमाही अपडेट के बाद मुनाफावसूली देखी गई, जिससे यह स्टॉक अपने शिखर से 5% फिसलकर बंद हुआ।