scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsशेयर बाज़ारक्या प्रॉफिट बुक करके निकल जाएं बसंत माहेश्वरी ने दिया ये जवाब

क्या प्रॉफिट बुक करके निकल जाएं बसंत माहेश्वरी ने दिया ये जवाब

क्या इस बाजार में प्रॉफिट बुक करना चाहिए क्योंकि काफी लोग ये सवाल पूछ रहे हैं। बीएम इक्विटी के हेड और दिग्गज निवेशक बसंत माहेश्वरी का कहना है कि हरियाणा और जम्मू के नतीजों के बाद शेयर बाजार पर दबाव आता है। कुछ लोग कह रहे हैं कि पैसा निकलकर इंडिया से बाहर जा रहा है।मैं इस बात को नहीं मानताहूं। मेरा ऐसा मानना है कि रिटेल निवेशक और पैसा लगाने की हालत में नहीं है। इस थ्योरी में ज्यादा दम लग रहा है। रिटेल के पैसा अगर कम होगा तो बाजार में मोमेंटम कम होगा। रिटेल के पास सबसे ज्यादा रेलवे, डिफेंस, रिन्यूबल एनर्जी के हैं। जितने भी ये स्टॉक 10 से 20 परसेंट तक गिर चुके हैं।

Advertisement
Delhi,UPDATED: Oct 7, 2024 17:25 IST

बाजार को विंड यानि माहौल देखना होगा

आपको बाजार को विंड यानि माहौल देखना होगा। अब इस गिरावट में क्या करना है। क्योंकि अगर आप वो घटते हुए बाजार में वो स्टॉक ले रहे हैं जो घट रहा है तो आप दलदल में फंस रहे हैं।  अगर आपको लगता है कि मोमेंटम में पैसा लगाया था तो आपको सोचना होगा कि कंपनी आगे प्रॉफिट बनाएगी तो फिर डरने की बात नहीं है लेकिन अगर आपने सिर्फ भाव देकर पैसा लगाया है तो डरने की बात है।

advertisement

पिछले एक महीने में रिलायंस में सबसे ज्यादा गिरावट

पिछले एक महीने में रिलायंस में सबसे ज्यादा गिरावट आई है।  अगर आपको पैनिक करना है तो पैनिक अरली करो। अगर आप शेयर बाजार में बेचेंगे और फिर खरीदेंगे तो इस बात की कौन सी गारंटी है कि नया सटक भी चलेगा। भाव देखकर प्रॉफिट बुक नहीं करना है। अगर आपको लगता है कि अर्निंग आएगी तो आप शेयर को रख सकते हैं। लेकिन अर्निंग नहीं है तो इस स्टॉक को आपने क्यों खरीदा ये आपको सोचना है।  मार्केट में रोटेशन आम बात है। बाजार में अगर घटता है तो कुछ होल्ड नहीं करता है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Published On:
Oct 7, 2024