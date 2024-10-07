क्या प्रॉफिट बुक करके निकल जाएं बसंत माहेश्वरी ने दिया ये जवाब

बाजार को विंड यानि माहौल देखना होगा

आपको बाजार को विंड यानि माहौल देखना होगा। अब इस गिरावट में क्या करना है। क्योंकि अगर आप वो घटते हुए बाजार में वो स्टॉक ले रहे हैं जो घट रहा है तो आप दलदल में फंस रहे हैं। अगर आपको लगता है कि मोमेंटम में पैसा लगाया था तो आपको सोचना होगा कि कंपनी आगे प्रॉफिट बनाएगी तो फिर डरने की बात नहीं है लेकिन अगर आपने सिर्फ भाव देकर पैसा लगाया है तो डरने की बात है।

पिछले एक महीने में रिलायंस में सबसे ज्यादा गिरावट

पिछले एक महीने में रिलायंस में सबसे ज्यादा गिरावट आई है। अगर आपको पैनिक करना है तो पैनिक अरली करो। अगर आप शेयर बाजार में बेचेंगे और फिर खरीदेंगे तो इस बात की कौन सी गारंटी है कि नया सटक भी चलेगा। भाव देखकर प्रॉफिट बुक नहीं करना है। अगर आपको लगता है कि अर्निंग आएगी तो आप शेयर को रख सकते हैं। लेकिन अर्निंग नहीं है तो इस स्टॉक को आपने क्यों खरीदा ये आपको सोचना है। मार्केट में रोटेशन आम बात है। बाजार में अगर घटता है तो कुछ होल्ड नहीं करता है।