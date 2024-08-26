आ गया नया IPO, रेखा झुनझुनवाला ने किया है इस कंपनी में निवेश !

अगर आपने गौर किया हो तो लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद शेयर मार्केट में निवेशकों का पैसा उतना तेजी से नहीं बन रहा है जैसा हर आय़ दिन स्टॉक भाग रहे होते थे। जिसके बाद निवेशकों का फोकस IPO के बाजार पर बढ़ा है। ऊपर से बाजार के ट्रेंड को देखें तो IPO में निवेशकों को पैसा भी बन रहा है। ऐसे में एक ऐसी कंपनी का IPO आ रहा है, जिसमें स्वर्गीय राकेश झुनझुनवाला की पत्नी रेखा झुनझुनवाला का निवेश हुआ है। वैसे भी झुनझुनवाला दंपत्ति के लिए कहा जाता है कि वो जिस कंपनी में पैसा लगा देते हैं, उसकी सफलता की गारंटी रहती है।

advertisement

Also Read: Reliance Industries: रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की 47वीं AGM 29 अगस्त को होगी

Baazar Style Retail कंपनी

अब मार्केट में रेखा झुनझुनवाला की सपोर्ट वाली कंपनी IPO के बाजार में दस्तक देने जा रही है। इस कंपनी का नाम Baazar Style Retail है। तो चलिए इस कंपनी से जुड़ी तमाम जानकारियों पर नजर डालते हैं। ग्रे मार्केट में क्या स्थिति है, ये भी समझेंगे?

कंपनी के आईपीओ खुल कब रहा

सबसे पहले जानते हैं कि कंपनी के आईपीओ खुल कब रहा है। तो Baazar Style Retail का सब्सक्रिप्शन 30 अगस्त को खुलेगा और आप इस पर 3 सितंबर तक पैसा लगाया जा सकता है। जो शेयर्स की रेंज रहेगी वो 370-389 रुपए प्रति शेयर के भाव पर रहेगी। IPO की लिस्टिंग 6 सितंबर को हो सकती है। न्यूनतम 38 शेयरों के लिए बोली लगाई जा सकती है। इस आईपीओ में 148 करोड़ रुपये के फ्रेश इक्विटी शेयर मार्केट में उतारे जाएंगे। इसके अलावा प्रमोटर और अन्य बड़े निवेशक ऑफर फॉर सेल के जरिए मार्केट में 1.7 करोड़ इक्विटी शेयर उतारेंगे।

कंपनी के बिजनेस मॉडल

एक बार आपको कंपनी के बिजनेस मॉडल के बारे में बताते हैं, फिर रेखा झुनझुनवाला के निवेश पर चर्चा करेंगे और हां इतना ही नहीं हल्दीराम स्नैक्स का भी पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है।

Also Watch: सबसे ज़्यादा करोड़पतियों वाले शहरों में भारत का कौन सा शहर शामिल

कोलकाता की बाजार स्टाइल रिटेल

ये कंपनी स्टाइल बाजार नाम से रिटेल स्टोर चलाती है। कोलकाता की बाजार स्टाइल रिटेल को बजट फैशन रिटेलर के तौर पर जाना जाता है। कंपनी, ऑर्गेनाइज्ड वैल्यू रिटेल मार्केट में पश्चिम बंगाल और ओडिशा में लीडरशिप पोजीशन में है। Baazar Style Retail के देश के 9 राज्यों में 162 स्टोर्स हैं। Odisha, Bihar, Assam, Jharkhand, Andhra Pradesh, Uttar Pradesh, Tripura, और Chhattisgarh में कंपनी है। कंपनी महिला, पुरुष, बच्चों सभी एज की वैरायटी कलेक्शन रखती है। इनमें कपड़ों के साथ ही घर की सजावट के सामान भी मिलते हैं। कंपनी कम कीमत में अच्छी क्वालिटी देने के लिए जानी जाती है।

वित्त वर्ष 2024 के कंपनी की कुल आय

कंपनी के फाइनेंशियल्स देखें तो वित्त वर्ष 2024 के कंपनी की कुल आय 982 करोड़ रुपये रही थी। यह वित्त वर्ष 2023 के 794 करोड़ रुपये के मुकाबले 23 प्रतिशत ज्यादा रही है. साथ ही बाजार स्टाइल रिटेल का नेट प्रॉफिट भी 5 करोड़ रुपये से बढ़कर 21 करोड़ रुपये हो गया है। कंपनी के कुल एसेट्स 1,165 करोड़ रुपए हैं। कर्ज 178 करोड़ रुपए है।

advertisement

कोलकाता स्थित इस कंपनी को निवेशकों का समर्थन प्राप्त

कोलकाता स्थित इस कंपनी को निवेशकों का समर्थन प्राप्त है। इसमें राकेश झुनझुनवाला की पत्नी रेखा राकेश झुनझुनवाला, केवल किरण क्लोथिंग लिमिटेड, हल्दीराम स्नैक्स के प्रमोटर मनोहर लाल अग्रवाल, सुप्रीम इंडस्ट्रीज के बून-फैमिली ऑफिस, इंटेंसिव सॉफ्टशेयर प्राइवेट लिमिटेड, डी.के. सुराणा, अजय कुमार जैन और संजय कुमार जैन शामिल हैं। ऑफर फॉर सेल में रेखा झुनझुनवाला भी 27.23 लाख इक्विटी शेयर बेचेंगी। इसके अलावा इंटेंसिव सॉफ्टशेयर 22.40 लाख और इंटेंसिव फाइनेंस 14.87 लाख शेयर बेचने वाले हैं।

कोलकाता स्थित इस कंपनी को निवेशकों का समर्थन प्राप्त

आईपीओ से कोलकाता स्थित इस कंपनी को निवेशकों का समर्थन प्राप्त के लिए करेगी. इसका मतलब रेखा झुनझुनवाला के अलावा कई प्रमोटर बेचेंगे हिस्सेदारी।अगर ग्रे मार्केट को देखें तो 75 रुपए के प्रीमियम पर स्टॉक ट्रेड कर रहा है। शेयर्स की रेंज रहेगी वो 370-389 रुपए प्रति शेयर के भाव पर रहेगी।