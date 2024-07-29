शेयर बाजार की नई ऊँचाई: सेंसेक्स ने 81,749 और निफ्टी ने 24,980 का रिकॉर्ड छुआ, बैंकिंग और रियल्टी शेयरों में जोरदार उछाल

आज, 29 जुलाई को बाजार खुलते ही भारतीय शेयर बाजार ने एक नई ऊंचाई को छू लिया। सेंसेक्स ने 81,749 और निफ्टी ने 24,980 का ऑल टाइम हाई दर्ज किया। फिलहाल, सेंसेक्स 300 अंक से अधिक की तेजी के साथ 81,650 के स्तर पर कारोबार कर रहा है, जबकि निफ्टी भी 100 अंक से ज्यादा की उछाल के साथ 24,950 पर स्थिर है।

बाजार को मजबूती प्रदान

सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 24 में तेजी और 6 में गिरावट देखी गई है। इसी तरह, निफ्टी के 50 शेयरों में से 48 में तेजी और 2 में गिरावट का रुझान है। विशेष रूप से बैंकिंग और रियल्टी सेक्टर के शेयरों में सबसे ज्यादा तेजी देखी जा रही है, जो बाजार को मजबूती प्रदान कर रहे हैं।

निवेशकों की सक्रियता

फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स (FIIs) ने 26 जुलाई को ₹2,546.38 करोड़ मूल्य के शेयर खरीदे, वहीं डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स (DII) ने ₹2,774.31 करोड़ का निवेश किया। इस निवेश के परिणामस्वरूप बाजार में एक सकारात्मक रुझान देखा जा रहा है।

वैश्विक बाजार की स्थिति

एशियाई बाजारों में आज मिला-जुला कारोबार देखने को मिला है। जापान के निक्केई में 1.99% और हॉन्गकॉन्ग के हैंगसेंग में 1.25% की तेजी रही। हालांकि, चीन का शंघाई कंपोजिट 0.053% की मामूली गिरावट के साथ बंद हुआ। अमेरिकी बाजार में भी सकारात्मक रुझान देखा गया, जहां डाओ जोंस 1.64% चढ़कर 40,589 पर बंद हुआ और NASDAQ में 1.03% की तेजी रही।

पिछले कारोबारी दिन की प्रमुख बातें

26 जुलाई को शेयर बाजार में शानदार तेजी देखने को मिली थी। निफ्टी ने 24,861 का ऑल टाइम हाई बनाया और 428 अंक की तेजी के साथ 24,834 पर बंद हुआ। वहीं, सेंसेक्स 1,292 अंक की उछाल के साथ 81,332 के स्तर पर बंद हुआ था। सेंसेक्स के 30 में से 27 और निफ्टी के 50 में से 47 शेयरों में तेजी देखी गई थी, जो बाजार की मजबूती का संकेत है।