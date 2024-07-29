Monarch Networth Capital : एक साल में पैसा डबल करने वाले इस Stock पर आई बड़ी खबर

शेयर बाजार में लिस्टेड कंपनी Monarch Networth Capital को लेकर बड़ी खबर आई है। कंपनी ने निर्णायक बोर्ड मीटिंग के बाद स्ट्रेटिजिक फंड जुटाने और बोनस शेयर जारी करने का एलान किया है। प्रेफ्रेंशियल अलॉटमेंट के जरिए Monarch Networth Capital 560 रुपये प्रति शेयर के भाव पर 300 करोड़ रुपये की इक्विटी फंड जुटाने में कामयाब रही है। बोर्ड ने अपने निवेशकों के लिए 1:1 बोनस शेयर जारी करने को मंजूरी दे दी है। कंपनी का नेट प्रॉफिट वित्त वर्ष 20 में 2 करोड़ रुपये से बढ़कर वित्त वर्ष 24 में 123 करोड़ रुपये हो गया है।

Monarch Infraparks Private Limited और कंपनी के CEO गौरव भंडारी

इस महत्वपूर्ण निवेश का श्रेय प्रमोटर समूह इकाई Monarch Infraparks Private Limited और कंपनी के CEO गौरव भंडारी को जाता है। बोर्ड ने कंपनी के लेखा परीक्षक के रूप में MSKA & Associates की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है, जो आगामी AGM में शेयरधारकों की मंजूरी के अधीन है।

बिजनेस वर्टिकल्स

नए सेक्योर्ड फंड Monarch Networth के अलग-अलग तरह के बिजनेस वर्टिकल्स को आगे बढ़ाने में मदद करेगा। योजनाओं में PMS पेशकश की शुरूआत, मार्जिन ट्रेडिंग बुक को स्केल करना, प्री आईपीओ फंड लॉन्च करना, म्यूचुअल फंड लाइसेंस के लिए आवेदन करना, डेट कैपिटल मार्केट डिवीजन को मजबूत करना, IPO अंडरराइटिंग और बहुत कुछ शामिल है।

महत्वपूर्ण कदम

इस मौक पर MNCL के CEO गौरव भंडारी ने कहा कि यह Monarch Networth की यात्रा में एक महत्वपूर्ण कदम है। हमारे निवेशकों से मिलने वाला जबरदस्त समर्थन हमारे विजन और हमारी रणनीतिक दिशा में उनके विश्वास को दर्शाता है। फंड जुटाने के जरिए हम अपनी ग्रोथ को तेज करने में सक्षम हो पाएंगे। वहीं दूसरी ओर कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर वैभव शाह का कहना है कि इस फंड जुटाने के साथ 30 सितंबर 2024 तक नेटवर्थ 700 करोड़ रुपये तक बढ़ने का अनुमान है। कंपनी मौजूदा वक्त में 100 से अधिक शहरों में काम करती है, जिसकी देश भर में लगभग 55 शाखाएँ और 900 से अधिक सब-ब्रोकर नेटवर्क है।

मार्केट कैप

पिछले एक साल में 90% के आसपास का रिटर्न दे चुका है। वहीं पिछले एक महीने में ये स्टॉक 19% तक भाग चुका है। अगर इसका 52 वीक हाई देखें तो 689 रुपए के आसपास है। कंपनी का मार्केट कैप देखें तो 2,079 करोड़ रुपए का है।