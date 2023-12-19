निवेश करने का फिर शानदार मौका, 3 IPO हुए ओपन, पढ़िए पूरी खबर

आज शेयर मार्केट में लिस्टिंग के लिए 3 इनिशियल पब्लिक ऑफर यानी IPO ओपन हो गए हैं। इसमें Mufti Credo Brands Marketing Pvt Ltd (Mufti Menswear), RBZ Jewelers Limited और Happy Forgings Limited शामिल हैं। रिटेल इनवेस्टर्स 21 दिसंबर तक इन इश्यू के लिए बिडिंग कर सकते हैं। इसके अलावा मुथूट माइक्रोफिन लिमिटेड, मोतीसंस ज्वैलर्स लिमिटेड और सूरज एस्टेट डेवलपर्स लिमिटेड के IPO के लिए भी रिटेल इनवेस्टर्स अप्लाय कर सकते हैं। यह तीनों इश्यू बीते दिन सोमवार यानी 18 दिसंबर को ओपन हुए थे।

advertisement

Also Read: सिम कार्ड के लिए बायोमेट्रिक पहचान जरूरी होगी

क्रेडो ब्रांड्स मार्केटिंग लिमिटेड (मुफ्ती मेन्सवियर) का IPO 19 दिसंबर यानी आज खुल गया है और 21 दिसंबर को बंद होगा। 27 दिसंबर को स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट होगा। इश्यू का प्राइस बैंड ₹266-₹280 है। ₹549.78 करोड़ जुटाने के लिए कंपनी ये IPO लाई है। 1999 में बनी कंपनी क्रेडो ब्रांड्स मार्केटिंग लिमिटेड अपने प्रमुख ब्रांड मुफ्ती मेन्सवियर के जरिए कैजुअल क्लोथिंग बेचती है।

RBZ ज्वैलर्स लिमिटेड का IPO आज खुल गया है और 21 दिसंबर को बंद होगा। 27 दिसंबर को स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट होगा। इश्यू का प्राइस बैंड ₹95-₹100 है। ₹100 करोड़ जुटाने के लिए कंपनी ये IPO लाई है। अप्रैल 2008 में बनी कंपनी RBZ ज्वैलर्स लिमिटेड ज्वेलरी डिजाइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग करती है।

हैप्पी फोर्जिंग्स लिमिटेड का IPO आज खुल गया है और 21 दिसंबर को बंद होगा। 27 दिसंबर को स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट होगा। इश्यू का प्राइस बैंड ₹808-₹850 है। ₹1,009 करोड़ जुटाने के लिए कंपनी ये IPO लाई है। 1979 में बनी कंपनी हैप्पी फोर्जिंग्स लिमिटेड हाई प्रीसिशन मशीन कंपोनेंट की डिजाइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग करती है।

नवंबर 2023 में, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड यानी CDSL ने 10 करोड़ डीमैट अकाउंट का आंकड़ा पार कर लिया था। यह भारत के शेयर बाजार में निवेशकों की बढ़ती रुचि को दर्शाता है। IPO के लिए 2023 अच्छा रहा है। इस साल 43 मेनबोर्ड IPO आ चुके हैं। ज्यादातर ने पॉजिटिव रिटर्न दिया है।