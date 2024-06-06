Naidu Share: Amara Raja के शेयरों में 3 दिनों में 33% की उछाल

Amara Raja Energy & Mobility Ltd जिसे पहले अमरा राजा बैटरीज लिमिटेड के नाम से जाना जाता था, के शेयरों में गुरुवार को कारोबार के दौरान करीब 10 फीसदी की तेजी दर्ज की गई। इस बात की चर्चा है कि एनडीए की सहयोगी तेलुगू देशम पार्टी (टीडीपी) नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अगली सरकार के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।

कुल बाजार पूंजीकरण 25,000 करोड़ रुपये के करीब

अमरा राजा समूह के प्रमुख गल्ला ने इस बार लोकसभा चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया दलाल स्ट्रीट पर चर्चा के बीच अमरा राजा को टीडीपी से जोड़ा जा रहा है, लेकिन नायडू के नेतृत्व वाली राजनीतिक पार्टी से इसका कोई सीधा संबंध नहीं है। इसके मौजूदा प्रबंध निदेशक गल्ला जयदेव (जय गल्ला) टीडीपी संसदीय दल के पूर्व नेता हैं। दो बार सांसद और अमरा राजा समूह के प्रमुख गल्ला ने इस बार लोकसभा चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। अमरा राजा का शेयर गुरुवार को 9.60 प्रतिशत से अधिक बढ़कर 1,332.75 रुपये पर पहुंच गया, जो 52 सप्ताह का नया उच्चतम स्तर है, और इसका कुल बाजार पूंजीकरण 25,000 करोड़ रुपये के करीब पहुंच गया। बुधवार को पिछले कारोबारी सत्र में शेयर 1,216 रुपये पर बंद हुआ था।कंपनी के शेयरों में 26 अक्टूबर 2023 को 599 रुपये पर पहुंचे अपने 52-सप्ताह के निचले स्तर से लगभग 125% की उछाल आई है। मंगलवार, 4 जून को अपने निचले स्तर 1,004 रुपये से शेयर में 33% से अधिक की तेजी आई है। वर्ष 2024 में अब तक शेयर में 60% की तेजी आ चुकी है।

चंद्रबाबू नायडू के नेतृत्व में 16 लोकसभा सीटें

चंद्रबाबू नायडू के नेतृत्व में 16 लोकसभा सीटें जीतने वाली तेलुगु देशम पार्टी (टीडीपी) स्वास्थ्य विभाग, ग्रामीण विकास और परिवहन विभागों के अलावा स्पीकर का पद भी मांग सकती है, सूत्रों ने बुधवार को इंडिया टुडे को बताया। 272 के जादुई आंकड़े के मुकाबले बीजेपी 240 सीटें हासिल करने में सफल रही, जबकि एनडीए गठबंधन 292 सीटों पर ही सिमट गया।

एलारा कैपिटल की रिपोर्ट

अमारा राजा को ली-आयन सेगमेंट में भविष्य के लिए तैयार होने के लिए महत्वपूर्ण पूंजीगत व्यय करना होगा। एलारा कैपिटल की रिपोर्ट में कहा गया है कि मूल्यांकन पुनर्मूल्यांकन का अगला चरण तब संभव है जब यह ली-आयन सेल स्पेस में प्रौद्योगिकी गठजोड़ के लिए किसी बड़ी फर्म के साथ गठजोड़ करने में सक्षम हो, जिससे वित्त वर्ष 30 ई तक लगभग 45GWh के पीवी ली-आयन सेल अवसर आकार को खोला जा सकता है। मध्यम अवधि में लेड-एसिड व्यवसाय का प्रदर्शन स्थिर रहेगा। व्यवसाय के लिए एक टर्मिनल जोखिम मौजूद है, क्योंकि हमें उम्मीद है कि उद्योग लिथियम बैटरी व्यवसाय की ओर बढ़ेगा। कंपनी LiB व्यवसाय में प्रतिस्पर्धियों की तुलना में क्षमता और तकनीकी साझेदारी के मामले में भी पिछड़ रही है, इसने 'बेचने' के टैग और 1,000 रुपये के उचित मूल्य के साथ जोड़ा।

अमारा राजा के लिथियम-आयन क्षेत्र में प्रवेश

मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज ने शेयरों के उचित मूल्यांकन का हवाला देते हुए कहा कि बाजार अमारा राजा के लिथियम-आयन क्षेत्र में प्रवेश को लेकर उत्साहित है, लेकिन हम कारोबार से मिलने वाले रिटर्न को लेकर सतर्क हैं। इसने शेयर पर अपना 'तटस्थ' रुख बरकरार रखा है और इसके लिए 1,090 रुपये का लक्ष्य मूल्य तय किया है।