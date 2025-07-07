कंपनी को मिला पहला 913 करोड़ का सोलर ऑर्डर, खबर आते ही स्टॉक खरीदने के लिए लगी लाइन

Hazoor Multi Projects के शेयरों में 7 जुलाई 2025 (सोमवार) को शानदार तेजी आई। कंपनी के स्टॉक बाजार खुलके ही 14 फीसदी से ज्यादा चढ़ गए। दरअसल, कंपनी ने बताया कि उसे एक बड़े कॉन्ट्रैक्ट मिला है। इस खबर के बाद निवेशकों ने कंपनी के शेयर में दिलचस्पी दिखाई। सुबह करीब 11 बजे कंपनी के शेयर 16 फीसदी की तेजी के साथ 46.10 रुपये प्रति शेयर पर ट्रेड कर रहा था।

advertisement

सम्बंधित ख़बरें

913 करोड़ का मिला नया प्रोजेक्ट

कंपनी को Apollo Green Energy से 913 करोड़ रुपये का बड़ा प्रोजेक्ट मिला है। यह एक 200 मेगावॉट का ग्रिड-कनेक्टेड सोलर प्रोजेक्ट है, जो गुजरात के खावड़ा सोलर पार्क (स्टेज-3) में लगाया जाएगा। यह प्रोजेक्ट गुजरात स्टेट इलेक्ट्रिसिटी कॉर्पोरेशन लिमिटेड (GSECL) का है।

कंपनी को LOA (Letter of Award) मिल चुका है। अब कंपनी को डिजाइन, सप्लाई, निर्माण, टेस्टिंग और कमीशनिंग का पूरा काम मार्च 2026 तक पूरा करना है। यह EPC (Engineering, Procurement & Construction) प्रोजेक्ट कंपनी के लिए गेमचेंजर हो सकता है।

हाल ही में हुई बड़ी डील भी बनी वजह

Hazoor Multi Projects ने हाल ही में एक और बड़ा कदम उठाया है। कंपनी ने Vyom Hydrocarbon Pvt. Ltd. में 51% हिस्सेदारी खरीद ली है। यह डील सिर्फ ₹1,02,000 में हुई, लेकिन इसका मकसद बड़ा है। इसके जरिए कंपनी ने तेल और गैस, खनन, ड्रिलिंग सर्विसेज, EPC कंसल्टिंग और वेस्ट मैनेजमेंट जैसे नए सेक्टर्स में कदम रखा है।

इस स्ट्रैटेजिक एक्सपेंशन से कंपनी के ऑपरेशंस में डायवर्सिफिकेशन होगा और यह आने वाले समय में कंपनी को बहु-सेक्टोरल ग्रोथ के रास्ते पर ले जा सकता है।

स्टॉक का परफॉर्मेंस (Hazoor Multi Projects Share Performance)

Hazoor Multi Projects के शेयरों ने इस साल अच्छा खासा उतार-चढ़ाव देखा है। कंपनी के शेयर का 52-वीक हाई ₹63.90 और 52-वीक लो ₹32.00 है। पिछले 6 महीने में शेयर में 15 फीसदी की गिरावट आई है। हालांकि, सालभर में स्टॉक ने 35 फीसदी का रिटर्न दिया। शेयर ने पांच साल में 38,316.67 फीसदी का रिटर्न दिया।