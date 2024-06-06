Chandrababu Naidu के सत्ता में लौटने के बाद किन स्टॉक्स में आई जबरदस्त तेज़ी?

नरेंद्र मोदी के तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने की तस्वीर साफ हो चुकी है. दो दिन बाद यानि 8 जून को नई केंद्र सरकार का गठन होने वाला है। इसके साथ ही शेयर बाजार भी तेजी का कमबैक कर चुका है। इस तेजी के बीच ऐसे स्टॉक ने फर्राटा भरा है, जिनका पॉलिटिकल कनेक्शन है। TDP के किंगमेकर की भूमिका में आते ही कुछ स्टॉक में दमदार रैली जारी है। तो

चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी ने आंध्र प्रदेश में प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में वापसी की है. वहीं लोकसभा चुनाव में भी पार्टी का प्रदर्शन बेहतर रहा है और आंध्र की 25 में से 16 संसदीय सीटों पर उसे जीत मिली है. केंद्र की सत्ता में इस बार जनता ने किसी को स्पष्ट बहुमत नहीं दिया है. बीजेपी 240 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनी है, लेकिन बहुमत का आंकड़ा 272 है और ऐसे में TDP और JDU किंग मेकर की भूमिका में आ गई हैं।

KCP, Amar Raja & Heritage Foods



अब बात करते हैं स्टॉक्स की। आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू की तेलगु देशम पार्टी यानि टीडीपी की जीत के साथ स्टॉक मार्केट में कई शेयरों में तेज उछाल देखने को मिला है। KCP Ltd, Heritage Foods और Amara Raja Energy & Mobility के स्टॉक में पिछले दो दिन दिनों से जबरदस्त रफ्तार देखने को मिल रही है। कल यानि 5 जून को भी इन स्टॉक में जबरदस्त तेजी थी और आज भी है।

KCP Ltd

KCP Ltd को देखें तो 15% ऊपर है, पिछले 5 दिनों में ये स्टॉक 33% भाग चुका है। तो वहीं Heritage Foods की बात करें तो 6 जून को इसमें 9% की तेजी है और पिछले 5 दिनों में 44% स्टॉक भाग चुका है। Amara Raja Energy & Mobility को देखें तो आज 7% चढ़ा है। पिछले 5 दिनों में इस स्टॉक ने निवेशकों को करीब 7% का रिटर्न दिया है।

पॉलिटिकल कनेक्शन

अब बात करते हैं पॉलिटिकल कनेक्शन की। हैरीटेज फूड्स में चंद्रबाबू नायडू के बेटे नारा लोकेश प्रमोटर हैं। इस कंपनी के दो बिजनेस डिविजन हैं।। पहला डेली प्रोडक्ट्स और दूसरा रेन्यूएबल एनर्जी है। इसके मिल्क प्रोडक्ट्स आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, ओडिशा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश में बेचे जाते हैं। एफिडेविट के मुताबिक चंद्रबाबू नायडू की इसमें करीब 24 प्रतिशत हिस्सेदारी है। वहीं उनकी पत्नी भुवनेश्वरी की भी करीब 24 प्रतिशत ही हिस्सेदारी है।

Amara Raja Energy

अब बात करते हैं Amara Raja Energy स्टॉक की। अमारा राजा के MD जयदेव गल्ला TDP पार्टी के पूर्व MP हैं। ये कंपनी एनर्जी स्टोरेज सॉल्यूशन, Lithium-ion cell manufacturing, EV chargers की कई रेंज, Li-ion battery pack assembly, automotive and industrial lubricants प्रोडक्ट्स ऑफर करती है। Amara Raja को भारत का largest manufacturers एनर्जी स्टोरेज प्रोडेक्ट्स के तौर पर रिकगनाइज किया जाता है।

ड्रीम प्रोजेक्ट

वहीं अगला स्टॉक है KCP Ltd, TDP के अमरावती को लेकर ड्रीम प्रोजेक्ट का फायदा KCP Ltd, को मिल सकता है। कंपनी अमरावती में ही स्थित है। TDP ने राज्य में BJP और पवन कल्याण की Janasena Party के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ा था। अब नायडू केंद्र में भी अहम भूमिका में आ गए हैं।

सीमेंट और शुगर सेक्टर

सीमेंट और शुगर सेक्टर की कंपनी KCP Ltd अमरावती के करीब स्थित है। अमरावती चंद्रबाबू नायडू का ड्रीम रहा है। TDP अमरावती को प्रदेश की राजधानी बनाना चाहती है अब इस प्रोजेक्ट को गति मिल सकती है और इस के करीब स्थित कंपनी को इसका फायदा हासिल होगा। KCP का मार्केट कैपिटलाइजेशन करीब 2,600 करोड़ है। March 2024 तक कंपनी के पास नेट कैश करीब 500 करोड़ है। साल 2021 के बाद की तेजी पर पहुंचता हुआ दिख रहा है।



Cement Companies

आईटी और फॉर्मा के अलावा आंध्र प्रदेश सीमेंट सेक्टर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। अल्ट्राटेक सीमेंट की आंध्र और तेलंगाना में कंपाइंड कैपिसिटी 12 MTPA है। हालांकि आज यानि 6 जून 2024 को शेयर में मूवमेंट फ्लैट रहा। लेकिन सागर सीमेंट ( कैपेसिटी 8 MTPA) में 2.36 परसेंट की तेजी देखने को मिली, जबकि इंडिया सीमेंट में 4.28 परसेंट की तेजी रही। इंडिया सीमेंट की सीमेंट

प्रोडक्शन कैपेसिटी 8 MTPA रही है।

Companies Capacity Share Movements

UltraTech Cement: 12 MTPA (0.35%) Down

Sagar Cement: 8 MTPA 2.36% UP

India Cement: 7 MTPA 4.28% UP