Multibagger Stock: Sarveshwar Foods के शेयरों में लगा अपर सर्किट

BT बाज़ार डेस्क
New Delhi,UPDATED: Oct 31, 2023 16:53 IST
Sarveshwar Foods Limited के शेयरों में मंगलवार को अपर सर्किट लग गया क्योंकि कंपनी ने Chandigarh में अपने पहले स्टोर का उद्घाटन किया। कंपनी ने सोमवार को एक्सचेंज फाइलिंग के जरिए इसकी जानकारी दी। सर्वेश्वर फूड्स ने हिमालय के प्रीमियम ऑर्गेनिक व्यंजनों को सेल्स के लिए चंडीगढ़ में 'Nimbark' नाम से अपने पहले ऑर्गेनिक स्टोर का उद्घाटन किया। निम्बार्क ऑर्गेनिक स्टोर्स इसके सिग्नेचर स्टोर हैं, जो Himalayan Bio Organic Foods Limited नामक इसकी सामग्री सहायक कंपनी द्वारा खोले और संचालित किए जा रहे हैं। बिजनेस अपडेट के बाद मंगलवार को सर्वेश्वर फूड्स के शेयर 5 फीसदी की तेजी के साथ 4.67 रुपये पर पहुंच गए। कंपनी का बाजार पूंजीकरण करीब 460 करोड़ रुपये था। पिछले कारोबारी सत्र में यह शेयर 4.45 रुपये पर बंद हुआ था।

Also Read: इस Bank के स्टॉक ने Rekha Jhunjhunwala को जमकर दिया प्रॉफिट

पिछले महीने इस शेयर में एक्स-स्प्लिट एक्स और एक्स-बोनस कारोबार हुआ था। कंपनी ने 1:10 अनुपात में स्टॉक विभाजन की घोषणा की थी, जिसके बाद निवेशकों के लिए 2:1 अनुपात में बोनस जारी किया गया था। उपर्युक्त कॉर्पोरेट कार्रवाई के बाद 10 रुपये अंकित मूल्य वाले कंपनी के प्रत्येक स्टॉक को 1 रुपये अंकित मूल्य वाले 20 शेयरों में बदल दिया गया। वर्तमान में, कंपनी जम्मू, श्रीनगर, लुधियाना, चंडीगढ़, लखनऊ, खानपुर, पंजाब, दिल्ली-एनसीआर में 700 से अधिक खुदरा काउंटरों के साथ-साथ कंपनी की वेबसाइट और अन्य प्रमुख ई-कॉमर्स बाजारों के माध्यम से ऑनलाइन उत्पाद बेचती है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
