Multibagger Stock: 2023 में ये स्टॉक 375% तक चढ़ा, क्या हो रहा है इस स्टॉक में?

Apollo Micro Systems के शेयरों ने गुरुवार को भी तेजी देखने को मिल रही है, क्योंकि इस मल्टीबैगर डिफेंस स्टॉक ने नई रिकॉर्ड ऊंचाई हासिल की है। अपोलो माइक्रो सिस्टम्स ने 30 सितंबर, 2023 को समाप्त तिमाही में साल-दर-साल (YoY) आधार पर कंसोलिडेटिड नेट प्रॉफिट में 300% की वृद्धि के साथ 6.56 करोड़ रुपये की वृद्धि दर्ज की। गुरुवार के कारोबारी सत्र के दौरान अपोलो माइक्रो सिस्टम्स के शेयरों में 10% की बढ़ोतरी हुई, जो ऊपरी सर्किट सीमा को पार करते हुए 146.72 रुपये पर पहुंच गया।

अपोलो माइक्रो सिस्टम्स के शेयरों में साल 2023 में अब तक करीब 375 फीसदी का उछाल आया है और पिछले एक महीने में इस शेयर ने निवेशकों की संपत्ति दोगुनी से भी ज्यादा कर दी है। यह शेयर एक साल पहले अपने 52-सप्ताह के उच्चतम स्तर 22.24 रुपये से 560% बढ़ गया है। यह स्टॉक लगभग 40 महीने पहले अपने कोविड-19 के न्यूनतम स्तर से 1,900% बढ़ गया है।

चॉइस ब्रोकिंग ने कहा, वैश्विक अनिश्चितता और अस्थिरता के बावजूद एएमएस ने दूसरी तिमाही के दौरान अच्छा प्रदर्शन किया है, हमें उम्मीद है कि कंपनी वित्त वर्ष 2024 में भी अच्छा प्रदर्शन करेगी। एएमएस ने मिसाइलों, नौसेना टॉरपीडो और पानी के नीचे की खदानों की आपूर्ति के लिए 55-60 प्रोजेक्ट्स में हिस्सा लिया है। एक्सिस सिक्योरिटीज के राजेश पाल्विया ने कहा कि स्टॉक तेजी का आनंद ले रहा है, लेकिन उन्होंने मौजूदा स्तरों पर किसी भी नई प्रविष्टि से बचने का सुझाव दिया। बिजनेस टुडे टीवी के साथ बातचीत में, पालविया ने कहा कि अगर स्टॉक 135 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ 138-140 रुपये के स्तर तक गिरता है तो निवेशक उसे खरीदने पर विचार करेंगे।

डिस्क्लेमर: बिजनेस टुडे केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए शेयर बाजार समाचार प्रदान करता है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। पाठकों को कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले एक योग्य वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।