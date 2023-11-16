Manappuram Finance: शेयर 8% उछलकर एक साल के उच्चतम स्तर पर पहुंचा

Manappuram Finance Limited के शेयरों में गुरुवार के कारोबार में तेजी देखने को मिली है। स्टॉक 7.88% बढ़कर 52-सप्ताह के उच्चतम स्तर 162.30 रुपये पर पहुंच गया, जो कि 150.45 रुपये के पिछले बंद स्तर पर था। मणप्पुरम फाइनेंस का स्टॉक 2023 में अब तक लगभग 35 फीसदी और पिछले छह महीनों में 43 फीसदी बढ़ा है। कंपनी का सितंबर तिमाही के लिए मुनाफा सालाना आधार पर 36.91 प्रतिशत बढ़कर 560.65 करोड़ रुपये हो गया है, जो पिछले साल की समान तिमाही में 409.49 करोड़ रुपये था। कंपनी ने प्रति इक्विटी शेयर 85 पैसे का अंतरिम लाभांश भी घोषित किया।

advertisement

Also Read: Tata Tech IPO Latest News: इस IPO के आने से पहले निवेशकों में छाई दिवानगी, ग्रे मार्केट का प्राइस जानिए

गोल्ड लोन कंपनी ने शेयरधारकों के बीच अंतरिम लाभांश की पात्रता सुनिश्चित करने के लिए रिकॉर्ड तिथि 24 नवंबर तय की है और कहा है कि लाभांश वारंट का भुगतान 12 दिसंबर को या उससे पहले किया जाएगा। इस स्टॉक्स पर ब्रोकरेज हाऊस बुलिश हैं। मोतीलाल ओसवाल ने 180 रुपये के लक्ष्य मूल्य के साथ काउंटर पर 'खरीदें' का टारगेट दिया है। सितंबर 2023 तक कंपनी में प्रमोटरों की 35.20 फीसदी हिस्सेदारी थी।



(डिस्क्लेमर: बिजनेस टुडे केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए शेयर बाजार समाचार प्रदान करता है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। पाठकों को कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले एक योग्य वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।)