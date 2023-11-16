scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsशेयर बाज़ारTata Tech IPO Latest News: इस IPO के आने से पहले निवेशकों में छाई दिवानगी, ग्रे मार्केट का प्राइस जानिए

Tata Tech IPO Latest News: इस IPO के आने से पहले निवेशकों में छाई दिवानगी, ग्रे मार्केट का प्राइस जानिए

टाटा ग्रुप की कंपनी टाटा टक्‍नोलॉजीज के IPO पर एक बड़ा अपडेट आया गया है। कंपनी ने IPO के लिए प्राइस बैंड तय हो चुका है। करीब 2 दशक बाद यानि कि 20 साल बाद टाटा ग्रुप की नई कंपनी बाजार में एंट्री करने जा रही है। टाटा टेक के IPO का प्राइस बैंड 475-500 रुपये प्रति शेयर तय किया गया है।

Advertisement
Ankur Tyagi
Ankur Tyagi
New Delhi,UPDATED: Nov 16, 2023 15:51 IST
टाटा टेक के IPO का प्राइस बैंड 475-500 रुपये प्रति शेयर तय किया गया है।
टाटा टेक के IPO का प्राइस बैंड 475-500 रुपये प्रति शेयर तय किया गया है।

जिसका इंतजार निवेशक लंबे समय से कर रहे थे आखिर उससे जुड़ी खबर आ ही गई है। टाटा ग्रुप की कंपनी टाटा टक्‍नोलॉजीज के IPO पर एक बड़ा अपडेट आया गया है। कंपनी ने IPO के लिए प्राइस बैंड तय हो चुका है। करीब 2 दशक बाद यानि कि 20 साल बाद टाटा ग्रुप की नई कंपनी बाजार में एंट्री करने जा रही है। टाटा टेक के IPO का प्राइस बैंड 475-500 रुपये प्रति शेयर तय किया गया है। अब अगला सवाल उठता है कि कंपनी का IPO किस तारीख को  सब्सक्रिप्शन के लिए खुलेगा तो आपको बता दें कि  22 नवंबर को सब्सक्रिप्शन के लिए ये IPO खुलने जा रहा है। यानि कि काफी कम दिन बचे हैं। टाटा मोटर्स ने कहा कि आईपीओ 22 नवंबर को खुलेगा और 24 नवंबर, 2023 को बंद होगा. Tata Technologies IPO के लीड बुक मैनेजर JM Financial Ltd, BofA Securities और Citigroup Global Markets India होंगे। आपको बता दें कि अनलिस्टेड मार्केट्स में कंपनी का शेयर मौजूदा वक्त में 950 रुपये प्रति शेयर पर ट्रेड कर रहा है।

advertisement
इस कंपनी का गठन 33 साल पहले हुआ था।
इस कंपनी का गठन 33 साल पहले हुआ था।

टाटा टेक की ओर से फाइनल किए गए रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस यानि RHP के मुताबिक, IPOमें टाटा टेक्नोलॉजीज की पेड-अप इक्विटी शेयर कैपिटल के 15% हिस्से के लिए करीब 6 करोड़ शेयरों की पेशकश की जाएगी। IPO के तहत टाटा मोटर्स 11.4%, प्राइवेट इक्विटी फर्म अल्फा टीसी होल्डिंग्स 2.4% और टाटा कैपिटल ग्रोथ फंड-1 1.2% हिस्सेदारी बेचेंगी। IPO में एक हिस्सा कंपनी के कर्मचारियों और टाटा मोटर्स लिमिटेड के शेयर धारकों के लिए रिजर्व रखा है। ये रिजर्व हिस्सा करीब 10 प्रतिशत तक होगा। IPO के बाद शेयरों का अलॉटमेंट 30 नवंबर को और शेयरों की लिस्टिंग 4 दिसंबर को हो सकती है।

टाटा टेक्नोलॉजीज प्रोडक्ट इंजीनियरिंग और डिजिटल सर्विसेज के कारोबार से जुड़ी हुई है
टाटा टेक्नोलॉजीज प्रोडक्ट इंजीनियरिंग और डिजिटल सर्विसेज के कारोबार से जुड़ी हुई है

अब एक बार Tata Technologies के बिजनेस मॉडल के बारे में भी जान लेते हैं। इस कंपनी का गठन 33 साल पहले हुआ था। टाटा टेक्नोलॉजीज प्रोडक्ट इंजीनियरिंग और डिजिटल सर्विसेज के कारोबार से जुड़ी हुई है। यह कंपनी ऑटोमोटिव, इंडस्ट्रियल हेवी मशीनरी और एयरोस्पेस सेक्टर्स को भी सर्विस मुहैया करती है। इसके अलावा कंपनी कारोबार के लिए ज्यादातर TATA Group पर निर्भर करती है, इसमें खास तौर पर टाटा मोटर्स और जगुआर लैंड रोवर कंपनी शामिल हैं. बता दें कि इस कंपनी की कॉम्पिटिटर्स कंपनी Cyient, Infosys, KPIT Technologies, Persistent हैं।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
abhishek singh1
Published On:
Nov 16, 2023