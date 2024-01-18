Multibagger Stock: Dolly Khanna ने इस स्टॉक में खरीदा हिस्सा, क्या आपके पास है ये स्टॉक?

आज हम बात करेंगे एक ऐसी कंपनी के बारे में जिसने पिछले एक साल में काफी अच्छा रिटर्न दिया है।

ये कंपनी Ujjivan Financial Services है। एक्सचेंज पर जारी जानकारी के मुताबिक, Dolly Khanna ने 1.13 फीसदी हिस्सेदारी खरीदी है। उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड (यूएफएसएल) ने साल 2005 में एक एनबीएफसी के रूप में ऑपरेशन शुरू किया था।

शेयर का प्रदर्शन

Ujjivan Financial Services के शेयर का प्रदर्शन- एक 2 फीसदी, एक महीने 3 फीसदी टूटा है। एक साल में 115 फीसदी बढ़ा है। डीआईआई यानि घरेलू संस्थागत निवेशकों की ओर से शेयर में खरीदारी जारी है। दिसंबर 2022 में हिस्सेदारी 1.09 फीसदी, मार्च 2.13 फीसदी, जून 2023 में हिस्सेदारी 3.86 फीसदी, सितंबर 6.03 फीसदी हो गई।

डॉली खन्ना

डॉली खन्ना भले ही हाउस वाइफ हैं लेकिन शेयर मार्केट को लेकर इनकी समझ बहुत ही शानदार है। उन्हें इस समझ के लिए दलाल स्ट्रीट में लेडी झुनझुनवाला कहकर बुलाते हैं। उन्होंने पहली साल 1996 में पैसा लगाया और तब से अब तक पीछे मुड़कर नहीं देखा है।

मार्केट कैप

अब बात करते हैं कि Ujjivan Financial Services का मार्केट कैप 7135 करोड पहुंच गया है। स्टॉक अभी 8.55 के पीई पर ट्रेड कर रहा है। कंपनी के अगर ROCE की बात करें तो स्टॉक का ROCE 10.3 % है और जबकि ROE 32.1 % है। कंपनी ने पिछले 5 सालों में 103% CAGR की ग्रोथ डिलिवर की है। दिसंबर 2023 में एफआईआई की पब्लिक होल्डिंग 34.98% है. जबकि पब्लिक के पास 57.58% होल्डिंग है।

