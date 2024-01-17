Q3 रिजल्ट्स के बाद स्टॉक में गिरावट, एक्सपर्ट्स बोले - खरीदो ये बैकिंग स्टॉक

HDFC Bank के रिजल्ट्स के बाद बाजार भौचाल आया हुआ है। इसकी जद में जो भी बैंकिंग काउंटर्स आए वो धराशाही होते चले गए। ऐसे वक्त में जब बैंकिंग स्टॉक में दवाब देखने को मिल रहा है एक बैंकिंग कंपनी के नंबर्स आए हैं। रिजल्ट्स आने के बाद स्टॉक में तो अच्छी खासी गिरावट है, लेकिन तमाम ब्रोकरेज से लेकर मार्केट एक्सपर्ट बुलिश हैं। इसका नाम है Federal Bank। जैसा कि आपको पता होगा कि फेडरल बैंक में Jhunjhunwala परिवार की अच्छी खासी हिस्सेदारी है। तो इस बैंक को लेकर समझेंगे कि इस गिरावट में क्या फेडरल बैंक पर मार्केट एक्सपर्ट्स और ब्रोकरेज की क्या राय है?

Q3 नंबर्स

तो फेडरल बैंक के Q3 नंबर्स को देखें तो फेडरल बैंक का मुनाफा 25% बढ़कर 1,007 करोड़ रुपये रहा है। बैंक का पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में शुद्ध मुनाफा 804 करोड़ रुपये रहा था। अगर Net interest margin की बात की जाए तो 3.19% रहा है और ये पिछले 5 क्वार्टर्स के सबसे कम NIMs नंबर हैं। वहीं बैंक के gross non-performing asset यानि NPAs की बात करें तो ये 2.29% है। साल दर साल के हिसाब से देंगे को पिछले ये 2.43% था। इसका मतलब ये हुआ कि NPA में 0.64% की गिरावट दर्ज की गई है।

शेयर्स और मार्केट कैप

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि झुनझुनवाला परिवार के पास इस बैंक के करीब 7 करोड़ से ज्यादा शेयर्स हैं। अगर इसको आप स्टेक के हिसाब से समझें तो करीब 3% हिस्सेदारी है। कंपनी के मार्केट कैप की बात की जाए ये करीब 35 हजार करोड़ का है। फेडरल बैंक के बारे में कुछ और बातें भी जान लेते हैं। ये बैंक, बैंकिंग सेक्टर में 1931 से मौजूद है। अगर फेडरल बैंक के PE की बात की जाए तो ये 9.20 है। जबकि इसके पीयर कंपनियों के साथ कंपेयर करें तो Yes Bank का PE 85 है। IDBI बैंक का PE 15.48 है। और इंडसइंड बैंक का PE 15.31 है। यानि पीयर कंपनियों के मुकाबले फेडरल बैंक का PE काफी कम है। पिछले तीन क्वार्टर को देखें तो जून 2023 में अर्निंग पर शेयर 4.16 है। सितंबर 2023 में 4.23 और दिसंबर यानि तीसरे क्वार्टर में 4.26 रहा है। EPS में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। अगर पिछले 5 सालों का CAGR को देखें तो प्रॉफिट ग्रोथ 27% तक बढ़ी है। वहीं पिछले 3 क्वार्टर के रिटर्न ऑन इक्विटी यानि ROE की बात की जाए तो ये 11%, 11% और 15% रहा है। वहीं शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें तो इसमें FIIs की हिस्सेदारी करीब 30% है। वहीं म्यूचुअल फंड्स की इस स्टॉक में हिस्सेदारी करीब 35.23% है। MF के अच्छे खासे नंबर्स हैं। वहीं एक्सपर्ट्स के मुताबिक कंसर्न ये कि पिछले तीन सालों में साढ़े 12 प्रतिशत की दर से इक्विटी पर लो रिटर्न मिला है और Contingent liabilities कंपनी पर 82,275 करोड़ रुपए की है।

ब्रोकरेजेज

अब बात करते हैं ब्रोकरेजेज की। सबसे पहले जानते हैं कि मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज का क्या कहना है? उनका मानना है कि ये स्टॉक आने वाले समय में अपनी निवेशकों को बढ़िया मुनाफा बनाकर दे सकता हैं। ब्रोकरेज ने इस स्टॉक पर टारगेट प्राइस 175 रुपए का दिया है फेडरल बैंक स्टॉक का करंट मार्केट प्राइस 147 रुपए है।

ब्रोकरेज नुवामा इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज ने फेडरल बैंक के शेयर प्राइस को रिवाइज किया है। सस्ते वैल्यूएशन और कम जोखिम के अलावा बैलेंसड बिजनेस मॉडल को देखते हुए ब्रोकरेज ने शेयर पर खरीदने की रेटिंग बरकरार रखी है। ब्रोकरेज ने बैंक के टारगेट प्राइस को 180 से बढ़ाकर 185 प्रति शेयर कर दिया है।

एंटीक स्टॉक ब्रोकिंग ने कहा कि फेडरल बैंक के डिपॉजिट की लागत कुछ तिमाहियों में बढ़ी है और लोन सेगमेंट में पॉजिटिव संकेत मिल रहे हैं। ब्रोकरेज ने फेडरल बैंक के शेयर के लिए 190 प्रति शेयर का टारगेट प्राइस बरकार रखा है।

YES सिक्योरटीज ने भी 195 के टारगेट प्राइस को बरकरार रखा है।

नए CEO

फेडरल बैंक जल्द ही एक नए CEO का एलान करेगा क्योंकि मौजूदा CEO 24 सितंबर 2024 को रिटायर हो रहे हैं। मैनेजमेंट के बदालव भी शेयर के परफॉर्मेंस के लिए अहम है।