शेयर बाजार में इन दिनों इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) सेक्टर की कंपनियां फोकस में हैं। ऐसी ही एक कंपनी Mercury EV-Tech Ltd है, जिसका शेयर शुक्रवार को करीब 6% उछलकर ₹52.98 तक पहुंच गया। इंट्राडे हाई ₹54.30 तक गया, लेकिन कंपनी का 52 हफ्तों का सबसे ऊंचा स्तर ₹139.20 और सबसे निचला स्तर ₹45 रहा है।

भावनगर में नया EV शोरूम

Mercury EV-Tech ने हाल ही में भावनगर (Bhavnagar) में नया EV शोरूम खोला है, जो Jashonath Circle के पास स्थित है। इस लॉन्चिंग में राजनीतिक नेताओं से लेकर कंपनी के टॉप अफसर मौजूद रहे। कंपनी के चेयरमैन श्री जयेश ठाक्कर ने कहा कि यह शोरूम "Make in India" मिशन को मजबूत करेगा।

इसके अलावा कंपनी ने हाल ही में दाहोद (Dahod) में भी नया EV शोरूम खोला है। इससे गुजरात में कंपनी की पकड़ और मजबूत हुई है और EV गाड़ियों की पहुंच आम लोगों तक बढ़ रही है।

बैटरी और मैन्युफैक्चरिंग की ताकत

Mercury EV-Tech का बिजनेस सिर्फ गाड़ियां बेचने तक सीमित नहीं है। कंपनी बैटरियां, चेसिस और मोटर कंट्रोलर खुद बनाती है और उसके पास CED कोटिंग प्लांट भी है। इसके अलावा कंपनी वडोदरा में 3.2 GW क्षमता वाला लिथियम-आयन बैटरी प्लांट बना रही है, जो भारत के सबसे बड़े प्रोजेक्ट्स में गिना जाएगा। इस प्रोजेक्ट से EV और Battery Energy Storage Systems (BESS) दोनों को मजबूती मिलेगी।

भारत-कोरिया की EV पार्टनरशिप

हाल ही में कंपनी ने एक अहम मीटिंग में हिस्सा लिया, जो गुजरात चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (GCCI) और Korea Smart e-Mobility Association (KEMA) के बीच हुई। इस मीटिंग का मकसद भारत और कोरिया के बीच EV टेक्नोलॉजी और लिथियम-आयन बैटरी मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में नॉलेज ट्रांसफर करना था। इसमें KEMA और Mercury EV-Tech दोनों के टॉप अधिकारी मौजूद रहे।

शानदार तिमाही नतीजे

Mercury EV-Tech के तिमाही नतीजे निवेशकों के लिए जबरदस्त रहे। Q1FY26 में कंपनी की नेट सेल्स 482% बढ़कर ₹22.57 करोड़ तक पहुंच गई, जबकि नेट प्रॉफिट 235% उछलकर ₹1.63 करोड़ हो गया।

वार्षिक आधार पर भी कंपनी ने FY25 में शानदार परफॉर्मेंस किया। नेट सेल्स 307% बढ़कर ₹89.64 करोड़ रही और नेट प्रॉफिट 286% बढ़कर ₹7.70 करोड़ तक पहुंच गया। इन आंकड़ों से साफ है कि कंपनी तेज रफ्तार से आगे बढ़ रही है।

राष्ट्रपति के पास भी हिस्सेदारी

आज कंपनी का मार्केट कैप ₹900 करोड़ से ज्यादा है। जून 2025 में एक बड़ी खबर आई थी जब भारत के राष्ट्रपति ने खुद कंपनी के 21,000 शेयर खरीदे, यानी लगभग 0.01% हिस्सेदारी। इस खबर से निवेशकों का भरोसा और भी बढ़ गया।

मल्टीबैगर रिटर्न का इतिहास

Mercury EV-Tech लंबे समय से निवेशकों को गजब के रिटर्न देती आई है। पिछले 3 सालों में इसने 730% रिटर्न दिया है, जबकि पिछले 5 सालों में स्टॉक ने करीब 8,400% का रिटर्न दिया है।