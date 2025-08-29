scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsशेयर बाज़ारDividend Stock: सिर्फ ₹50 से कम दाम का शेयर, अब देगा डिविडेंड; स्टॉक पहले ही दे चुका 44,000% रिटर्न

Dividend Stock: सिर्फ ₹50 से कम दाम का शेयर, अब देगा डिविडेंड; स्टॉक पहले ही दे चुका 44,000% रिटर्न

अगर आप शेयर बाजार में निवेश करते हैं तो यह खबर आपके लिए है। स्मॉलकैप स्टॉक Hazoor Multi Projects डिविडेंड देने वाला है। कंपनी ने डिविडेंड के लिए रिकॉर्ड डेट का एलान कर दिया है।

Advertisement
Priyanka Kumari
Priyanka Kumari
New Delhi,UPDATED: Aug 29, 2025 10:52 IST
dividend stocks
dividend stocks

50 रुपये से कम वाले इस स्मॉलकैप स्टॉक ने डिविडेंड का ऐलान किया, रिकॉर्ड डेट और AGM तय

शेयर बाजार में निवेश करने वालों के लिए खुशखबरी आई है। Hazoor Multi Projects Ltd (HMPL), जो एक स्मॉलकैप कंपनी है ने अपने निवेशकों के लिए फाइनल डिविडेंड देने का ऐलान किया है। कंपनी ने डिविडेंड के लिए 22 सितंबर 2025 को रिकॉर्ड डेट तय की है।

advertisement

सम्बंधित ख़बरें

कितना डिविडेंड मिलेगा?

कंपनी ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए हर एक शेयर पर 20 पैसे (Re 0.20) का फाइनल डिविडेंड देने का प्रस्ताव रखा है। चूंकि कंपनी के शेयर का फेस वैल्यू 1 रुपये है, इसलिए यह डिविडेंड 20% के बराबर होगा। हालांकि, यह डिविडेंड तभी मिलेगा जब कंपनी के शेयरधारक इस प्रस्ताव को अपनी 33वीं वार्षिक आम बैठक (AGM) में मंजूरी देंगे। यह AGM 29 सितंबर 2025 को होने वाली है।

कंपनी ने अपने एक्सचेंज फाइलिंग में साफ कहा है कि मंजूरी मिलने के बाद वही निवेशक डिविडेंड पाने के हकदार होंगे जिनके नाम 22 सितंबर 2025 को डीमैट अकाउंट में दर्ज होंगे। यह डिटेल NSDL और CDSL से मिलेगी।

कंपनी ने ऑयल सेक्टर में रखा कदम

हजूर मल्टी प्रोजेक्ट्स ने इस महीने एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की। कंपनी की नई सब्सिडियरी Quippo Oil & Gas Infrastructure Ltd ने Oil India Limited से 280.1 करोड़ रुपये का बड़ा कॉन्ट्रैक्ट जीता है। यह प्रोजेक्ट एक ड्रिलिंग रिग किराए पर देने से जुड़ा है। इस सौदे के साथ ही हजूर मल्टी प्रोजेक्ट्स ने अपस्ट्रीम एनर्जी सेक्टर में कदम रख लिया है।

कंपनी के पास अब Quippo के जरिए 14 आधुनिक ड्रिलिंग रिग्स हैं, जिससे उसे लंबे समय तक ऑयल एंड गैस सर्विसेस सेक्टर में काम करने का फायदा मिलेगा। यह सौदा कंपनी की ग्रोथ और बिज़नेस एक्सपैंशन की दिशा में अहम माना जा रहा है।

कितना है शेयर का भाव?

अगर शेयर के दाम की बात करें तो 29 अगस्त 2025, शुक्रवार को Hazoor Multi Projects का शेयर 2.7% बढ़कर ₹43.50 तक पहुंच गया। हालांकि, पिछले एक साल में यह स्टॉक मामूली 0.5% गिरा है।

साल 2025 की शुरुआत से अब तक (YTD) इस स्टॉक में करीब 16% की गिरावट आई है। कंपनी का 52 हफ्तों का सबसे ऊंचा स्तर (52-week high) ₹63.90 रहा, जो 12 सितंबर 2025 को दर्ज हुआ था। वहीं, सबसे निचला स्तर (52-week low) ₹32 रहा, जो 3 मार्च 2025 को देखने को मिला।

लंबे समय के निवेशकों के लिए यह स्टॉक किसी लॉटरी से कम नहीं रहा है। पिछले पांच सालों में इसने लगभग 44,120% रिटर्न दिया है। इसका मतलब है कि अगर किसी ने पांच साल पहले इसमें छोटा निवेश किया होता तो आज वह करोड़ों का मालिक बन चुका होता।

Hazoor Multi Projects Limited के बारे में

Hazoor Multi Projects Limited की शुरुआत साल 1992 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। कंपनी रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में काम करती है। हाल ही में एनर्जी सेक्टर में एंट्री के बाद कंपनी ने अपने कारोबार का दायरा और बढ़ा लिया है।

advertisement

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Priyanka Kumari
Published On:
Aug 29, 2025