डिविडेंड-बोनस शेयर और मसाला एक्सपोर्ट, ये कंपनी कर रही किसानों और निवेशकों को बड़ा फायदा देने की तैयारी

हर्षिल एग्रोटेक लिमिटेड ने 5 सितंबर 2025 को होने वाली अपनी बोर्ड मीटिंग का ऐलान किया है। इस बैठक में कंपनी कुछ ऐसे बड़े प्रस्तावों पर चर्चा करने वाली है, जिनका सीधा असर शेयरधारकों और कंपनी के भविष्य दोनों पर पड़ेगा।

शेयरधारकों को मिलेगा रिवॉर्ड?

बैठक में सबसे अहम चर्चा अंतरिम डिविडेंड (Interim Dividend) पर होगी। कंपनी का मानना है कि अपने शेयरधारकों को सीधे फायदा पहुंचाने के लिए लाभांश देना एक बेहतरीन तरीका है। इससे निवेशकों का भरोसा बढ़ेगा और कंपनी की साख भी मजबूत होगी।

advertisement

मसाला प्रोसेसिंग और एक्सपोर्ट में एंट्री

कंपनी अब कृषि कारोबार से आगे बढ़कर मसाला निर्यात (Spice Export) के क्षेत्र में उतरने जा रही है। हर्षिल एग्रोटेक का कहना है कि भारतीय मसालों की दुनियाभर में जबरदस्त डिमांड है और यह कदम कंपनी के लिए अपार मौके खोल सकता है। मसालों के बिजनेस से न सिर्फ कंपनी का पोर्टफोलियो बड़ा होगा बल्कि नए बाजारों में भी पकड़ मज़बूत होगी।

बोनस शेयर से बढ़ेगी शेयरधारकों की ताकत

बोर्ड मीटिंग में बोनस शेयर (Bonus Shares) पर भी चर्चा होगी। अगर यह प्रस्ताव पास हो जाता है, तो निवेशकों को अतिरिक्त शेयर मिलेंगे। इससे न सिर्फ तरलता बढ़ेगी बल्कि शेयरधारकों का भरोसा भी और मजबूत होगा।

तिमाही नतीजों ने बढ़ाया भरोसा

हर्षिल एग्रोटेक ने हाल ही में जून तिमाही (Q1 FY26) के नतीजे पेश किए थे, जिसमें कंपनी ने 6.52 करोड़ रुपये का नेट प्रॉफिट कमाया। यह पिछले साल की पहली तिमाही के मुकाबले करीब 7 गुना ज्यादा है। इतना ही नहीं, कंपनी की आय भी एक साल पहले 11.36 करोड़ रुपये से बढ़कर इस बार 59.89 करोड़ रुपये पहुंच गई। इन नतीजों से साफ है कि कंपनी लगातार ग्रोथ मोड में है।

राइट्स इश्यू से जुटाए करोड़ों

इस साल फरवरी में कंपनी ने 49.38 करोड़ रुपये जुटाने के लिए राइट्स इश्यू निकाला था। इसके ज़रिए 2.43 रुपये प्रति शेयर पर 20.32 करोड़ शेयर जारी किए गए। यह इश्यू 1.05 गुना सब्सक्राइब हुआ और इसके बाद कंपनी की इक्विटी शेयर पूंजी 50.80 करोड़ से बढ़कर 71.12 करोड़ हो गई।

कंपनी के बारे में

कंपनी का मूल कारोबार कृषि प्रोडक्ट से जुड़ा है। हर्षिल एग्रोटेक आलू, प्याज और खीरे जैसे उत्पादों की कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करती है। इसके अलावा, यह किसानों को ऑर्गेनिक खेती (Organic Farming) अपनाने में मदद करती है।

कंपनी का फोकस है कि किसानों को बिना केमिकल वाली खेती के लिए ट्रेनिंग और सुविधा दी जाए, जिससे मिट्टी की सेहत सुरक्षित रहे और उपभोक्ताओं तक प्राकृतिक और हेल्दी प्रोडक्ट पहुंचे। ऑर्गेनिक खेती किसानों को प्रीमियम बाजार दिलाती है और उनकी कमाई भी लंबी अवधि तक बढ़ती है।

