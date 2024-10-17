Morgan Stanley Asia ने इस मल्टीबैगर Railway Stock को भर-भरकर खरीदा!

पिछले एक महीने में 8 प्रतिशत से ज्यादा गिर चुके Titagarh Rail Systems के शेयरों में अचानक से तेजी देखने को मिली। इंट्रा डे के दौरान स्टॉक में 6 प्रतिशत का उछाल देखने को मिला। आइये जानते हैं इस रेलवे शेयर ने दौड़ क्यों लगाई?

शेयरों में तेजी का कारण

Titagarh Rail Systems के शेयरों में तेजी का कारण Morgan Stanley Asia Singapore Pte का बड़ा कदम है। रेलवे कंपनी में एक बड़ी डील के जरिए मॉर्गन स्टेनली एशिया सिंगापुर पीटीई ने हिस्सेदारी खरीदी है। डील के तहत कंपनी में 0.57% हिस्सेदारी या 7.63 लाख शेयर औसत ₹1,120 प्रति शेयर की कीमत पर खरीदे गए हैं। हिस्सेदारी खरीदने की रकम ₹85.5 करोड़ थी। वहीं Smallcap World Fund Inc ने कंपनी में 0.59% हिस्सेदारी को औसत ₹1,120 प्रति शेयर की कीमत पर बेचा, जो ₹88.6 करोड़ की रकम में थी।

अगर आप कंपनी का मार्केट कैप देखें तो ₹15,251 करोड़ था। Titagarh Rail Systems के शेयर ने 3 सालों में 1019% का मल्टीबैगर रिटर्न और दो सालों में 603% की बढ़त हासिल की है। इस स्टॉक ने 18 अगस्त 2023 को कंपनी का 52 वीक लॉ ₹703.80 रहा है और 27 जून 2024 को ₹1896.50 के रिकॉर्ड उच्चतम स्तर तक पहुंचा।



तकनीकी नजरिये से देखें तो स्टॉक का Relative strength Index (RSI) 37.2 पर है, जो संकेत देता है कि यह न तो अधिक खरीदा गया है और न ही अधिक बेचा गया है। टिटागरह रेल सिस्टम्स के शेयर 20 दिन, 30 दिन, 50 दिन, 100 दिन, 150 दिन और 200 दिन की मूविंग एवरेज से नीचे हैं, लेकिन 5 दिन और 10 दिन की मूविंग एवरेज से ऊपर हैं। इसका एक साल बीटा 0.7 है, जो इस अवधि के दौरान बहुत कम अस्थिरता का संकेत देता है।

Titagarh Rail Systems का बिजनेस माल ढुलाई वैगनों, यात्री कोचों, मेट्रो ट्रेनों, ट्रेन इलेक्ट्रिकल, स्टील कास्टिंग, विशेष उपकरण और पुल और जहाजों के निर्माण और बिक्री से जुड़ा है। ये कंपनी तीन सेगमेंट में काम करती है: माल रोलिंग स्टॉक, यात्री रोलिंग स्टॉक और जहाज निर्माण, पुल और रक्षा।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।