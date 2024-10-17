Nifty and Bank Nifty Trade Set up; क्या बिकवाली के चलते आज भी दबाव में रहेगा निफ्टी?

एशियाई बाजारों की बात करें तो आज यहां मिलाजुला रुख देखा जा रहा है। जापान का निक्केई इंडेक्स करीब आधे फीसदी की गिरावट के साथ कारोबार कर रहा है, जबकि ताइवान इंडेक्स में लगभग इतनी ही तेजी है। दक्षिण कोरिया का कोस्पी इंडेक्स सपाट बना हुआ है। वहीं, चीन का शंघाई कंपोजिट और हांगकांग का हैंग सैंग तेजी के संकेत दे रहे हैं।

अमेरिकी बाजारों में कल सकारात्मक परिणामों का असर दिखा, जिससे डाओ जोंस 43,000 के पार बंद होने में सफल रहा। Nvidia ने एक दिन पहले की गिरावट को संभाला, जबकि कल की तेजी में सबसे बड़ा योगदान Morgan Stanley और United Airlines का रहा। अनुमान से बेहतर आय रिपोर्ट के चलते Morgan Stanley 6.5% की बढ़त के साथ बंद हुआ। दूसरी ओर, ASML पिछले दो दिनों में 20% गिर चुका है।



प्रशांत तापसे, सीनियर वीपी (रिसर्च), मेहता इक्विटीज लिमिटेड का प्री-ओपनिंग मार्केट कमेंट:

निफ्टी कल के कारोबार में 25,000 के स्तर से नीचे फिसल गया था, और जबकि आज के सत्र में सुधार की उम्मीद है, बाजार की भावनाएं कमजोर बनी हुई हैं। इसका कारण विदेशी संस्थागत निवेशकों (FII) की निरंतर बिकवाली (अक्टूबर में 67,300 करोड़ रुपये की निकासी), दूसरी तिमाही के कमजोर नतीजे, मध्य पूर्व में चल रहे तनाव और चीन की आर्थिक स्थिति को लेकर चिंताएं हैं। आज एक्सिस बैंक, इन्फोसिस और विप्रो के महत्वपूर्ण नतीजे आने वाले हैं। राइलटेल, जिसे MHADA से 79 करोड़ रुपये का ऑर्डर मिला है, और हुंडई का 27,870 करोड़ रुपये का आईपीओ, जिसे मजबूत सब्सक्रिप्शन मिला है, भी बाजार के फोकस में हैं। हम निफ्टी और बैंक निफ्टी खरीदने की सलाह देते हैं, साथ ही डीएलएफ, कमिंस और डॉ. रेड्डीज लैब्स पर तेजी के साथ शॉर्ट-टर्म में लाभ की संभावना देखते हैं।