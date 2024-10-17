मार्च 2020 के बाद स्टॉक में सबसे बड़ी गिरावट, Nifty 50 पर भी आया दबाव!

scorecardresearch
Newsशेयर बाज़ारमार्च 2020 के बाद स्टॉक में सबसे बड़ी गिरावट, Nifty 50 पर भी आया दबाव!

स्टॉक में मार्च 2020 के बाद सबसे बड़ी गिरावट देखने को मिली है। इंट्रा डे के दौरान स्टॉक 10 प्रतिशत से ज्यादा गिर गया। जिसका असर Nifty 50 पर भी देखने को मिला

NEW DELHI,UPDATED: Oct 17, 2024 10:56 IST
टू और व्हीलर निर्माता कंपनी Bajaj Auto Ltd. के शेयर 17 अक्टूबर को धड़ाम हो गए। स्टॉक में मार्च 2020 के बाद सबसे बड़ी गिरावट देखने को मिली है। इंट्रा डे के दौरान स्टॉक 10 प्रतिशत से ज्यादा गिर गया। इतना ही नहीं ऑटो सेक्टर्स के दूसरे शेयरों में भी इसका असर देखने को मिला। ऐसे में जिन निवेशकों के पास स्टॉक हैं उनकी लिए क्या सलाह है, आइये जानते हैं।

एक साल में निवेशकों का पैसा डबल करना वाला शेयर Bajaj Auto Ltd का बुरा हाल हो गया है। एक ही दिन में स्टॉक 11 प्रतिशत तक नीचे चला गया है। दरअसल इस गिरावट  के पीछे कंपनी के सितंबर तिमाही यानि दूसरे क्वार्टर्स के नंबर्स, जो उम्मीद के मुताबिक नहीं आए हैं। इतना ही नहीं स्टॉक में गिरावट का असर निफ्टी 50 इंडेक्स पर भी देखने को मिल रहा है। आइये बारीकी से समझते हैं पूरी स्थिति और आगे करना क्या है? 

Emkay Global
ब्रोकरेज फर्म Emkay Global ने स्टॉक का डाउनग्रेड कर दिया है और है Bajaj Auto के शेयर को बेचने की सलाह दी है। साथ ही नया टारगेट 9,500 रुपए कर दिया है। साथ ही ब्रोकरेज का कहना है कि बेहतर रिस्क रिवॉर्ड के चलते Hero MotoCorp और सुधरती ग्रोथ के चलते TVS Motor Ltd निवेश के लिहाज से ज्यादा बेहतर है।

Citi 
ब्रोकरेज फर्म Citi ने बजाज ऑटो पर बेचने की सलाह दी है, जिसका टारगेट वैल्यू ₹7,800 है। ब्रोकरेज ने कहा कि वे कंपनी के त्यौहारी डिमांड के नजरिये से हैरान थे, जिसमें मैनेजमेंट ने नोट किया कि इंडस्ट्री की मात्रा पिछले साल की तुलना में सिर्फ 1% से 2% बढ़ी है।

Nuvama
वहीं दूसरी Nuvama का कहना है कि रेवेन्यू में भले ही 22 प्रतिशत (YoY) की बढ़ोतरी हुई हो लेकिन उम्मीद से कम ही रहे हैं। साथ ही ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी उम्मीद से बेहतर नंबर्स नहीं रहे हैं। ब्रोकरेज का कहना है कुल मिलाकर रिजल्ट ठीक रहा हो, लेकिन बाजार में पहले ही स्टॉक की तेजी का पचा चुका है।

Jefferies
दूसरी ओर Jefferies ने बजाज ऑटो पर "खरीदारी" की रेटिंग दी है, जिसका टारगेट प्राइस ₹13,400 है। ब्रोकरेज ने कहा कि कंपनी इलेक्ट्रिक दो-पहिया वाहनों में बाजार हिस्सेदारी बढ़ा रही है, CNG बाइक की वॉल्यूम बढ़ा रही है और कंपनी ब्राज़ील में अपनी क्षमता का विस्तार कर रही है। यह सब भारत में बढ़ती दो-पहिया डिमांड और एक्सपोर्ट में साइक्लिकल सुधार के साथ मिलकर बजाज ऑटो की वॉल्यूम को वित्तीय वर्ष 2024 से 2027 तक 14% की CAGR पर बढ़ाने में मदद करेगा।

CLSA
CLSA ने Bajaj Auto पर "अंडरपरफॉर्म" रेटिंग दी है, जिसका टारगेट प्राइस ₹9,493 किया है। ब्रोकरेज ने कहा कि बजाज के एक्सपोर्ट वॉल्यूम एक निम्न आधार पर सुधार कर रही है, लेकिन यह वर्तमान में वित्तीय वर्ष 2026 के अर्निंग पर शेयर के अनुमानों पर 33 गुना ट्रेड कर रहा है।

बजाज ऑटो पर 45 विश्लेषकों में से 20 ने इस शेयर पर "बाय" रेटिंग दी है, 9 ने "होल्ड" कहा है, जबकि 16 ने इस शेयर पर "सेल" रेटिंग दी है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
