Stocks in news: RIL, Bajaj Auto, LTTS, Ultratech, RVNL, GMR Airports, Bikaji Foods, Tata Elxsi & Ircon

भारतीय बेंचमार्क सूचकांकों में बुधवार को भी गिरावट जारी रही और भारतीय कंपनियों द्वारा दूसरी तिमाही में अब तक के खराब प्रदर्शन के कारण गिरावट दर्ज की गई। बीएसई सेंसेक्स 318.76 अंक या 0.39 प्रतिशत गिरकर 81,501.36 पर बंद हुआ। एनएसई का निफ्टी 50 86.05 अंक या 0.34 प्रतिशत गिरकर 24,971.30 पर बंद हुआ। आज जिन स्टॉक्स पर नजर रख सकते हैं वो इस प्रकार हैं

advertisement



आज Q2 परिणाम: इंफोसिस, एक्सिस बैंक, विप्रो, नेस्ले इंडिया, एलटीआईमाइंडट्री, हैवेल्स इंडिया, पॉलीकैब इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक, जिंदल स्टेनलेस, टाटा कम्युनिकेशंस, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, टाटा केमिकल्स, करूर वैश्य बैंक, सिएट, तानला प्लेटफॉर्म्स, नेशनल स्टैंडर्ड (इंडिया), क्विक हील टेक्नोलॉजीज, जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज और अन्य कंपनियां सितंबर 2024 तिमाही के लिए अपने तिमाही परिणामों की घोषणा करेंगी।



रिलायंस इंडस्ट्रीज: कंपनी ने बोनस इक्विटी शेयरों के लिए इक्विटी शेयरधारकों की पात्रता निर्धारित करने के लिए रिकॉर्ड तिथि के रूप में 28 अक्टूबर तय की है। बोनस शेयरों का मुद्दा 15 अक्टूबर को ई-वोटिंग में अपेक्षित बहुमत से पारित किया गया था।



अल्ट्राटेक सीमेंट: सीमेंट की प्रमुख कंपनी ने तमिलनाडु के अरक्कोणम प्लांट में 1.2 MTPA की ग्राइंडिंग क्षमता जोड़ी है। इसके साथ ही इसकी कुल सीमेंट क्षमता 156.06 MTPA तक पहुँच गई है।



बजाज ऑटो: दोपहिया वाहन बनाने वाली इस प्रमुख कंपनी ने सितंबर 2024 को समाप्त तिमाही के लिए 2,005 करोड़ रुपये का एकल शुद्ध लाभ दर्ज किया, जो पिछले साल की समान तिमाही से 9 प्रतिशत अधिक है। कंपनी ने परिचालन से राजस्व 13,127 करोड़ रुपये दर्ज किया, जो पिछले साल की समान तिमाही से 22 प्रतिशत अधिक है। एबिटा पिछले साल की समान तिमाही से 24 प्रतिशत बढ़कर 2,652.2 करोड़ रुपये हो गया, जबकि मार्जिन 40 आधार अंक बढ़कर 20.2 प्रतिशत हो गया।



आदित्य बिड़ला फैशन एंड रिटेल: रिटेल श्रृंखला की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी आदित्य बिड़ला डिजिटल फैशन वेंचर्स (एबीडीएफवीएल) ने रोगन में 75 करोड़ रुपये का निवेश किया है, जिससे रोगन में इसकी हिस्सेदारी 17.10 प्रतिशत से बढ़कर 32.84 प्रतिशत हो गई है।



एलएंडटी टेक्नोलॉजी सर्विसेज: आईटी समाधान प्रदाता ने सितंबर 2024 को समाप्त तिमाही के लिए अपने समेकित शुद्ध लाभ में 2 प्रतिशत की मामूली वृद्धि के साथ 320 करोड़ रुपये की वृद्धि दर्ज की। समीक्षाधीन अवधि में परिचालन से राजस्व 8 प्रतिशत बढ़कर 2,573 करोड़ रुपये हो गया। बोर्ड ने 17 रुपये प्रति शेयर का अंतरिम लाभांश भी घोषित किया है।



ओबेरॉय रियल्टी: रियल्टी प्लेयर के बोर्ड ने प्राइवेट प्लेसमेंट के आधार पर 1,500 करोड़ रुपये तक के नॉन-कन्वर्टिबल डिबेंचर जारी करने को मंजूरी दे दी है। इसके अलावा, यह 18 अक्टूबर को ठाणे के ओबेरॉय गार्डन सिटी में जार्डिन नामक एक आवासीय परियोजना शुरू करने की योजना बना रहा है।

advertisement



जीएमआर एयरपोर्ट्स इन्फ्रास्ट्रक्चर: सितंबर में यात्री यातायात में पिछले वर्ष की तुलना में 9 प्रतिशत की वृद्धि हुई, लेकिन मासिक आधार पर 4 प्रतिशत की गिरावट के साथ 1.02 करोड़ रह गया, जबकि विमानों की आवाजाही पिछले वर्ष की तुलना में 8 प्रतिशत बढ़ी, लेकिन मासिक आधार पर 4 प्रतिशत की गिरावट के साथ 67,018 रह गई।



टाटा एलेक्सी: डिजाइन और प्रौद्योगिकी सेवा कंपनी ने क्वालकॉम टेक्नोलॉजीज इंक के स्नैपड्रैगन स्पेस एक्सआर प्लेटफॉर्म द्वारा संचालित कोलेस लॉन्च किया है। कोलेस एक एक्सआर-आधारित इमर्सिव सहयोग समाधान है जो स्थानिक कंप्यूटिंग, डिजिटल जुड़वाँ और सिमुलेशन को एकीकृत करता है।



रेल विकास निगम: महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉरपोरेशन की 270 करोड़ रुपये की परियोजना के लिए रेलवे फिल्म सबसे कम बोली लगाने वाली कंपनी बनकर उभरी है। इस परियोजना में 10 एलिवेटेड मेट्रो स्टेशनों का निर्माण शामिल है।



बीकाजी फूड्स इंटरनेशनल: एथनिक स्नैक निर्माता की सहायक कंपनी बीकाजी फूड्स रिटेल, हेज़लनट फैक्ट्री फूड प्रोडक्ट्स में 131.01 करोड़ रुपये तक का रणनीतिक निवेश करेगी, ताकि किस्तों में इसकी 53.02 प्रतिशत हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया जा सके। यह अधिग्रहण कंपनी की क्विक सर्विस रेस्टोरेंट (QSR) व्यवसाय को विकसित करने और विस्तारित करने की समग्र रणनीति का हिस्सा है।

advertisement



वेलस्पन कॉर्प: पाइप निर्माता की सहायक कंपनी सिंटेक्स-बीएपीएल ने मौजूदा शेयरधारकों से वीटेक प्लास्टिक में 100 प्रतिशत हिस्सेदारी का अधिग्रहण पूरा कर लिया है। अधिग्रहण के बाद, वीटेक प्लास्टिक इसकी पूर्ण स्वामित्व वाली स्टेप-डाउन सहायक कंपनी बन गई। वीटेक प्लास्टिक रायपुर, छत्तीसगढ़ में 19 KMPTA की संयुक्त क्षमता के साथ प्लास्टिक पाइप, फिटिंग और जल भंडारण टैंक बनाती है।



कोचीन शिपयार्ड: भारत सरकार ने 17 अक्टूबर को कोचीन शिपयार्ड की बिक्री के प्रस्ताव में 2.5 प्रतिशत तक का ग्रीन शू विकल्प चुनने का फैसला किया है। 16 अक्टूबर को गैर-खुदरा निवेशकों द्वारा बिक्री के प्रस्ताव को आधार आकार से 2.16 गुना अधिक अभिदान मिला। यह इश्यू 17 अक्टूबर को खुदरा निवेशकों के लिए खोला जाएगा। सरकार कंपनी में 5 प्रतिशत हिस्सेदारी बेच रही है।



इरकॉन इंटरनेशनल: रेलवे क्षेत्र की इस कंपनी ने भारत और विदेशों में विभिन्न बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में पारस्परिक रूप से लाभकारी व्यावसायिक अवसरों को संयुक्त रूप से क्रियान्वित करने के लिए सहयोग हेतु पटेल इंजीनियरिंग के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं।

advertisement



ऑलकार्गो गती: सतह और हवाई एक्सप्रेस सहित कुल मात्रा सितंबर के लिए 108 kt थी, जो पिछले महीने की तुलना में 6.9 प्रतिशत बढ़ी, लेकिन सितंबर 2023 में 109 kt से 0.9 प्रतिशत कम रही।



ओरियाना पावर: औद्योगिक सौर निर्माता को महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी से 75 मेगावाट (एसी) सौर ऊर्जा संयंत्र के निर्माण के लिए 375 करोड़ रुपये का नया अनुबंध मिला है। इस परियोजना में भूमि और ट्रांसमिशन लाइन सहित पीएम-कुसुम योजना के घटक सी के तहत फीडर-स्तरीय सौरीकरण का कार्यान्वयन शामिल है।



ईआईएच: होटल कंपनी के बोर्ड ने ईआईएच लंदन इन्वेस्टमेंट्स में 100 प्रतिशत हिस्सेदारी के लिए 69 मिलियन पाउंड तक का निवेश करने का फैसला किया है। ईआईएच लंदन इन्वेस्टमेंट्स ने अभी तक अपना व्यावसायिक परिचालन शुरू नहीं किया है।