Mid-Day Stock Market Update: सेंसेक्स 550 अंक गिरा, निफ्टी 24,200 के क़रीब कर रहा है कारोबार

Newsशेयर बाज़ारMid-Day Stock Market Update: सेंसेक्स 550 अंक गिरा, निफ्टी 24,200 के क़रीब कर रहा है कारोबार

मिडकैप इंडेक्स में 1,000 अंकों की गिरावट आई है। निफ्टी बैंक 0.86% नीचे कारोबार कर रहा है।

Aryan Jakhar
New Delhi,UPDATED: Jul 10, 2024 14:46 IST

भारत के इक्विटी इंडेक्स, सेंसेक्स और निफ्टी 50 में 1% से ज़्यादा की गिरावट आई है। सेंसेक्स 750 अंक नीचे है, जबकि निफ्टी 50 24,200 के क़रीब कारोबार कर रहा है।

Also Read: Namita Thappar की Emcure Pharmaceuticals NSE पर 31% प्रीमियम पर हुई लिस्टेड

 

सभी सेक्टोरल संकेतक लाल निशान पर हैं। व्यापक बाज़ार प्रमुख इंडेक्स के नुकसान को दर्शा रहे हैं।

M&M के शेयर में गिरावट तब आई जब कंपनी ने अपने फ्लैगशिप XUV700 मॉडल की कीमत में गिरावट की घोषणा की। एमक्योर फार्मा 31% प्रीमियम पर कारोबार कर रहा था, जबकि बंसल वायर 39% पर लिस्टेड हुआ।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Jul 10, 2024