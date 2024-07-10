Mid-Day Stock Market Update: सेंसेक्स 550 अंक गिरा, निफ्टी 24,200 के क़रीब कर रहा है कारोबार
मिडकैप इंडेक्स में 1,000 अंकों की गिरावट आई है। निफ्टी बैंक 0.86% नीचे कारोबार कर रहा है।
भारत के इक्विटी इंडेक्स, सेंसेक्स और निफ्टी 50 में 1% से ज़्यादा की गिरावट आई है। सेंसेक्स 750 अंक नीचे है, जबकि निफ्टी 50 24,200 के क़रीब कारोबार कर रहा है।
सभी सेक्टोरल संकेतक लाल निशान पर हैं। व्यापक बाज़ार प्रमुख इंडेक्स के नुकसान को दर्शा रहे हैं।
M&M के शेयर में गिरावट तब आई जब कंपनी ने अपने फ्लैगशिप XUV700 मॉडल की कीमत में गिरावट की घोषणा की। एमक्योर फार्मा 31% प्रीमियम पर कारोबार कर रहा था, जबकि बंसल वायर 39% पर लिस्टेड हुआ।
