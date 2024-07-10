scorecardresearch
Namita Thappar की Emcure Pharmaceuticals NSE पर 31% प्रीमियम पर हुई लिस्टेड

Emcure का IPO, जो 3 जुलाई से 5 जुलाई तक खुला था और शेयर बाजार में इसने दमदार लिस्टिंग की है।

Aryan Jakhar
New Delhi,UPDATED: Jul 10, 2024 14:41 IST
Emcure Pharmaceuticals के शेयरों ने 10 जुलाई को शानदार शुरुआत की और ये आईपीओ 31 प्रतिशत के प्रीमियम पर लिस्ट हुआ।

बोली लगाने में QIB का दबदबा रहा, जिन्होंने अपने अनुमत कोटे से 92.94 गुना अधिक सब्सक्राइब किया, जबकि गैर-संस्थागत निवेशकों ने आरक्षित अंश से 42.57 गुना अधिक खरीदारी की। 

आईपीओ का प्रबंधन कोटक महिंद्रा कैपिटल कंपनी लिमिटेड, एक्सिस कैपिटल लिमिटेड, जे.पी. मॉर्गन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और जेफरीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है, जबकि लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड रजिस्ट्रार के रूप में काम कर रहा है।

एमक्योर फार्मास्यूटिकल्स, जिसका मुख्यालय भारत में है, विभिन्न चिकित्सीय क्षेत्रों में फार्मास्यूटिकल उत्पादों की खोज, उत्पादन और वैश्विक विपणन में विशेषज्ञता रखता है।

एमक्योर की फार्मास्यूटिकल रेंज में ओरल, इंजेक्टेबल और बायोथेरेप्यूटिक्स शामिल हैं, और कंपनी दुनिया भर के 70 से अधिक देशों में काम करती है।

फर्म के भारत में 13 उत्पादन स्थल हैं और यह विभिन्न प्रकार के खुराक रूपों का उत्पादन करती है, जिसमें ओरल सॉलिड, ओरल लिक्विड और लिपोसोमल और लाइओफिलाइज्ड दोनों तरह के इंजेक्टेबल शामिल हैं। ये सुविधाएं बायोथेरेप्यूटिक्स और जटिल सक्रिय फार्मास्युटिकल सामग्री (API) का उत्पादन करने में भी सक्षम हैं।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Abhishek
Published On:
Jul 10, 2024