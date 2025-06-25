MCX शेयरों में जबरदस्त उछाल, ब्रोकरेज ने बढ़ाया टारगेट; चेक करें स्टॉक में कितनी आएगी तेजी?
MCX Share: मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज के शेयर में शानदार तेजी देखने को मिला है। ब्रोकरेज हाउस ने स्टॉक का टारगेट प्राइस भी बढ़ा दिया है। आर्टिकल में लेटेस्ट टारगेट प्राइस जानते हैं।
25 जून 2025 (बुधवार) को MCX (Multi Commodity Exchange of India) के शेयरों में जोरदार तेजी देखी गई। बाजार खुलते ही एमसीएक्स के शेयर 4.93% की तेजी लगाते हुए ₹8,620 के नए 52-हफ्तों के उच्चतम स्तर पर पहुंच गए।
दोपहर 12.10 बजे कंपनी के शेयर 6.47 फीसदी की तेजी के साथ ₹8747 प्रति शेयर पर कारोबार कर रहा है।
शेयर में क्यों आई तेजी
इस तेजी के पीछे सबसे बड़ी वजह वैश्विक ब्रोकरेज फर्म UBS की रिपोर्ट है। UBS ने अपनी रिपोर्ट में कंपनी के शेयर का टारगेट ₹7,000 से बढ़ाकर ₹10,000 कर दिया गया है। UBS ने MCX के लिए ‘Buy’ रेटिंग को बरकरार रखते हुए इसकी ग्रोथ को लेकर मजबूत भरोसा जताया है।
MCX पर अप्रैल से ट्रेडिंग वॉल्यूम में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। फ्यूचर्स की एवरेज डेली वैल्यू (ADV) में तिमाही दर तिमाही (QoQ) 50% की बढ़त दर्ज की गई। वहीं, ऑप्शंस प्रीमियम ADV में भी 30% की बढ़त आई है। UBS का मानना है कि जियोपॉलिटिकल अनिश्चितताओं के चलते आने वाले समय में भी वॉल्यूम मजबूत बना रहेगा।
MCX ने हाल ही में कई नए प्रोडक्ट्स जैसे इलेक्ट्रिसिटी डेरिवेटिव्स और मंथली सिल्वर ऑप्शंस लॉन्च किए हैं। UBS का अनुमान है कि बिजली डेरिवेटिव्स से FY28 तक रेवेन्यू में 3-12% का योगदान हो सकता है।
मंथली सिल्वर ऑप्शंस में भी अच्छी पकड़ बन रही है, क्योंकि ट्रेडर्स को एक्सपायरी के नजदीक के कॉन्ट्रैक्ट्स पसंद आते हैं। UBS ने FY27 और FY28 के EPS अनुमान 13-17% तक बढ़ा दिए हैं और FY26-28 के दौरान कंपनी की अर्निंग्स में 26% की CAGR की उम्मीद जताई है।
अब MCX का शेयर FY27E P/E रेश्यो के हिसाब से 42x पर ट्रेड कर रहा है, जबकि नए वैल्यूएशन बेस को 45x पर रखा गया है। UBS ने यह भी कहा कि बाजार अभी पूरी तरह से नए प्रोडक्ट्स के प्रॉफिट और ऑपरेटिंग लेवरेज के असर को प्राइस नहीं कर पाया है।
शेयर ने दिया शानदार रिटर्न
MCX के शेयरों की परफॉर्मेंस की बात करें तो पिछले एक महीने में स्टॉक में 32 फीसदी की तेजी आई है। वहीं, बीते 6 महीने में स्टॉक 67% से ज्यादा चढ़ गए हैं। YTD के आधार पर साल 2025 में अब तक शेयर में 37% की बढ़त आई है।
पिछले 1 साल में शेयर ने 118% का रिटर्न दिया है। इसी तरह 2 साल में शेयर ने 450% का रिटर्न दिया है। 5 साल में शेयर ने 600% का मल्टीबैगर रिटर्न दिया है। MCX का मार्केट-कैप ₹44,623.32 करोड़ है।