पनडुब्बी सौदे की खबरों के बीच Mazagon Dock के शेयरों में 6% की तेजी

New Delhi,UPDATED: Aug 16, 2023 14:54 IST
Mazagon Dock Shipbuilders Limited के शेयरों में आज लगभग 6% की तेजी देखने को मिली। ये कंपनी भारत में पनडुब्बियों के निर्माण के लिए 40,000 करोड़ रुपये (.8 बिलियन) का ऑर्डर जीतने की दौड़ में थी। Bloomberg की रिपोर्ट के मुताबिक, German Defense Manufacturing Firm Thyssenkrupp AG ने मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स के साथ मिलकर ऑर्डर के लिए बोली लगाई है। स्पेन की नवान्टिया और भारतीय इंजीनियरिंग समूह Larsen & Toubro ने संयुक्त रूप से पनडुब्बी निर्माण सौदे के लिए बोली प्रस्तुत की है।

इसके बाद, ये मल्टीबैगर स्टॉक 1968.70 रुपये के इंट्राडे हाई पर पहुंच गया, जो बीएसई पर 1862.75 रुपये के पिछले बंद स्तर के मुकाबले 5.68% बढ़ गया। कंपनी का मार्केट कैप बढ़कर 39,490 करोड़ रुपये हो गया। आज की तेजी के साथ, मझगांव डॉक का स्टॉक इस साल 149% बढ़ गया है। एक साल में इस शेयर ने 515.07% का शानदार रिटर्न दिया है। ऑर्डर के बाद चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में शुद्ध लाभ 40% बढ़कर 314.3 करोड़ रुपये हो गया, जो पिछले साल की इसी तिमाही में 224.8 करोड़ रुपये था। जून 2022 तिमाही में 2366.5 करोड़ रुपये के मुकाबले राजस्व पहली तिमाही में बढ़कर 2405 करोड़ रुपये हो गया है। 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
