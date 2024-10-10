Mazagon Dock, Avalon Tech, Rain Industries: क्या है इन स्टॉक्स में खबर?
आज हम तीन स्टॉक्स का विश्लेषण कर रहे हैं। ये तीनों स्टॉक्स आज के ट्रेडिंग सत्र में बढ़त पर कारोबार कर रहे हैं।
एवलॉन टेक्नोलॉजीज:
एवलॉन के स्टॉक में लगभग 10% की बढ़त थी और यह BSE पर ₹630 पर ट्रेड कर रहा था। यह एक स्मॉल-कैप कंपनी है जो डिजाइन और विश्लेषण से लेकर बड़े पैमाने पर उत्पादन तक मैन्युफैक्चरिंग सॉल्यूशंस प्रदान करती है।
रेन इंडस्ट्रीज:
रेन इंडस्ट्रीज के शेयर ₹176.10 प्रति शेयर पर 6% से अधिक की बढ़त के साथ ट्रेड कर रहे थे। कंपनी की सहायक कंपनी, रेन कार्बन, ने उत्तरी ग्रेफाइट के साथ मिलकर इलेक्ट्रिक वाहनों (EVs) के लिए लिथियम-आयन बैटरी में उपयोग होने वाली प्राकृतिक ग्रेफाइट बैटरी एनोड सामग्री (BAM) के संयुक्त विकास के लिए समझौता किया है।
मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स:
मझगांव डॉक और अन्य रक्षा स्टॉक्स में कैबिनेट की मंजूरी के बाद शानदार बढ़त देखने को मिली। मझगांव डॉक के शेयर 8.56% की बढ़त के साथ ₹4,436 के स्तर पर ट्रेड कर रहे थे, जबकि भारत डायनामिक्स ₹1,215.85 पर 4.58% ऊपर था।