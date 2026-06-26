Upcoming IPO: प्राइमरी मार्केट में निवेश करने वाले निवेशकों के लिए जल्द ही एक और आईपीओ खुलने वाला है। Adon Agro Commodities Limited का आईपीओ आगामी 29 जून 2026 को सब्सक्रिप्शन के लिए खुलेगा। यह SME IPO 1 जुलाई 2026 को बंद होगा जो BSE SME प्लेटफॉर्म पर लिस्ट हो सकता है। यह कंपनी ड्राई फ्रूट्स सेगमेंट के जाने-माने ब्रांड 'हंगर नट्स' की पेरेंट कंपनी है।

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Adon Agro Commodities IPO Details

कंपनी इस इश्यू के जरिए 62.90 लाख नए इक्विटी शेयर जारी कर ₹44.03 करोड़ जुटाने की योजना बना रही है। हर शेयर का फेस वैल्यू ₹10 है, जबकि प्राइस बैंड ₹66 से ₹70 प्रति शेयर तय किया गया है।

IPO का लॉट साइज 2,000 शेयर तय किया गया है। ऊपरी प्राइस बैंड पर रिटेल निवेशकों को कम से कम ₹1.40 लाख का निवेश करना होगा।

कंपनी ने इश्यू का 1.07% हिस्सा क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स (QIB), 49.3% नॉन-इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स (NII) और 49.55% रिटेल निवेशकों के लिए रिजर्व रखा है।

कंपनी कहां करेगी आईपीओ से जुटाए पैसों का इस्तेमाल?

कंपनी ने बताया कि फ्रेश इश्यू से मिलने वाली राशि का इस्तेमाल मुख्य रूप से वर्किंग कैपिटल की जरूरतों और सामान्य कॉरपोरेट उद्देश्यों के लिए किया जाएगा। इस इश्यू के बुक-रनिंग लीड मैनेजर Galactico Corporate Services Limited हैं, जबकि KFin Technologies Limited इस आईपीओ का रजिस्ट्रार है।

Adon Agro Commodities: Financials

कंपनी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर शुभम रतन शर्मा और गैलेक्टिको कॉर्पोरेट सर्विसेज के सीईओ विशाल संचेती के मुताबिक, कंपनी की कमाई में पिछले कुछ सालों में शानदार बढ़ोतरी देखने को मिली है।

वित्त वर्ष 2023 में कंपनी का ऑपरेशनल रेवेन्यू 2,233.48 लाख रुपये था, जो वित्त वर्ष 2025 तक बढ़कर 10,303.55 लाख रुपये हो गया। वहीं, 31 जनवरी 2026 तक के सिर्फ 10 महीनों में ही कंपनी ने 28,716.20 लाख रुपये का बड़ा रेवेन्यू दर्ज कर लिया।

इसके अलावा कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्जिन भी लगातार मजबूत हुआ है। वित्त वर्ष 2023 में यह सिर्फ 0.38% था, जो 31 जनवरी 2026 तक बढ़कर 7.50% पर पहुंच गया। इसी 10 महीने की अवधि में कंपनी ने 2,155.07 लाख रुपये का नेट प्रॉफिट कमाया, जो उसके बेहतर वित्तीय प्रदर्शन को दिखाता है।

कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर नारायणस्वामी वेंकीटकृष्णन और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जिगीशा नारायणस्वामी ने कहा कि उन्होंने एक छोटे से ट्रेडिंग बिजनेस से शुरुआत की थी और आज क्वालिटी व ग्राहकों के भरोसे के दम पर कंपनी ने वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान बनाई है। उनका मानना है कि यह आईपीओ कंपनी की आगे की ग्रोथ को नई गति देगा और आने वाले समय में शेयरधारकों के लिए बेहतर वैल्यू बनाने में मदद करेगा।