गुरुग्राम के Zypp Electric के फाउंडर आकाश गुप्ता और सिक्योरिटी गार्ड की बातचीत क्यों हो रही वायरल?
Zypp Electric के फाउंडर और CEO आकाश गुप्ता ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया। इस वीडियो में लिखा था कि "फाउंडर अपने ही कर्मचारी को हायर कर रहे हैं। वीडियो में वे गुरुग्राम स्थित अपने ऑफिस में काम करने वाले एक सिक्योरिटी गार्ड से बात करते हुए दिख रहे हैं।
In Short
- 18 हजार की नौकरी छोड़ 50 हजार कमाने की सलाह, CEO का वीडियो हुआ वायरल
- सिक्योरिटी गार्ड से CEO ने कहा- डिलीवरी करो, ज्यादा कमाओ; इंटरनेट पर छाया वीडियो
- CEO ने अपनी ही कंपनी के कर्मचारी को दिलाई नई नौकरी, वजह जानकर रह जाएंगे हैरान
- Zypp Electric CEO का वीडियो वायरल, बोले- कभी-कभी एक बातचीत बदल देती है जिंदगी
गुरुग्राम स्थित Zypp Electric के फाउंडर और CEO आकाश गुप्ता का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में वह अपनी ही कंपनी के सिक्योरिटी गार्ड को ज्यादा कमाई वाली नौकरी अपनाने की सलाह देते नजर आते हैं। उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा कि उन्होंने अपनी ही कंपनी के कर्मचारी को कंपनी के अंदर ही दूसरी भूमिका के लिए "पोच" कर लिया।
गार्ड ने बताई 18 हजार रुपये की सैलरी
वीडियो में सिक्योरिटी गार्ड बताता है कि वह करीब दो महीने पहले कंपनी में शामिल हुआ था और उसे हर महीने लगभग 18,000 रुपये वेतन मिलता है। बातचीत के दौरान उसने कहा कि वह डिलीवरी पार्टनर बनने पर विचार कर रहा है, क्योंकि वहां कमाई कहीं अधिक है गार्ड के मुताबिक, यदि वह 12 घंटे डिलीवरी का काम करे तो 1,500 से 1,600 रुपये प्रतिदिन कमा सकता है, जबकि मौजूदा नौकरी में उतने ही समय के लिए उसकी कमाई करीब 600 रुपये प्रतिदिन होती है।
CEO ने किया प्रोत्साहित
आकाश गुप्ता ने बताया कि कंपनी के डिलीवरी पार्टनर हर महीने 40,000 से 50,000 रुपये तक कमा सकते हैं। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि इस काम में अधिक शारीरिक मेहनत लगती है। इसके बावजूद उन्होंने कर्मचारी को नई भूमिका अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया और कहा कि दोनों भूमिकाएं कंपनी के इकोसिस्टम का ही हिस्सा हैं।
गिग इकॉनमी पर दिया संदेश
वीडियो शेयर करते हुए आकाश गुप्ता ने लिखा, *"ओह, मैंने अपने ही बिजनेस में अपने कर्मचारी को पोच कर लिया।"* उन्होंने कहा कि कभी-कभी एक नई संभावना की शुरुआत सिर्फ एक बातचीत से होती है। उनके मुताबिक, यह घटना इस बात का उदाहरण है कि भारत की बढ़ती **गिग इकॉनमी** लोगों के लिए नई कमाई के अवसर पैदा कर रही है।