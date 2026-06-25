Loan without Cibil Score: आज के समय में पर्सनल लोन लेना पहले से काफी आसान हो गया है। हालांकि अगर आप पहली बार कोई लोन लेते हैं तो आपका सिबिल स्कोर या क्रेडिट स्कोर दिखाई।

ऐसे मन में यह सवाल आता है कि क्या बिना CIBIL Score के भी पर्सनल लोन या और कोई लोन मिल सकता है क्या? आइए जानते हैं कि CIBIL Score के बिना आपको लोन लेते वक्त किन बातों का ध्यान रखना होगा।

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किन लोगों को मिल सकता बिना CIBIL Score के लोन ?

अगर आपने पहले कभी लोन नहीं लिया या क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल नहीं किया तो भी आप पर्सनल लोन या अन्य किसी लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं।

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नौकरी करने वाले, अपना काम करने वाले और पहली बार नौकरी शुरू करने वाले लोग भी लोन ले सकते हैं। अगर आपकी कमाई ठीक है और हर महीने पैसे आते हैं, तो लोन मिलने की उम्मीद बढ़ जाती है।

बिना CIBIL Score के बैंक कैसे करते हैं फैसला?

अगर आपका CIBIL Score नहीं है, तो बैंक सिर्फ उसी के आधार पर फैसला नहीं करता। बैंक आपकी हर महीने की कमाई, नौकरी, बैंक खाते की डिटेल और यह भी देखता है कि आप लोन की किस्त समय पर भर पाएंगे या नहीं।

इसके साथ ,आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक स्टेटमेंट और कमाई से जुड़े कुछ जरूरी कागज भी मांगे जा सकते हैं। अगर सभी कागज सही और पूरे हों, तो लोन मिलने के मौके बढ़ जाते हैं।

लोन लेते समय इन बातों का रखें ध्यान

1) ध्यान रखें कि आप हमेशा अपने जरूरत के हिसाब से ही लोन लें और समय पर हर EMI भरें।

2) एक साथ कई जगह लोन के लिए अप्लाई करने से बचें।

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अगर आप समय पर EMI भरते हैं, तो धीरे-धीरे आपका CIBIL Score भी बनना शुरू हो जाता है। इससे आगे चलकर ज्यादा रकम का लोन लेना आसान हो सकता है।

बिना CIBIL Score के भी है मौका

आज कई बैंक और फाइनेंस कंपनियां बिना CIBIL Score वाले लोगों को भी पर्सनल लोन दे रही हैं। अगर आपकी कमाई हर महीने होती है, जरूरी कागज पूरे हैं और आप समय पर लोन की रकम भर सकते हैं, तो लोन मिलने के मौके बढ़ जाते हैं।