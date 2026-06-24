जुलाई से बिना टिकट ट्रेन में सफर करने वालों की खैर नहीं! जानिए रेलवे का नया नियम

Indian Railways Train Ticket Rules: अगर आप अक्सर ट्रेन से सफर करते हैं, तो यह खबर आपके लिए जरूरी है। भारतीय रेलवे 1 जुलाई 2026 से बिना टिकट यात्रा करने वालों पर पहले से ज्यादा सख्ती करने जा रहा है। नए नियम के तहत बिना वैध टिकट सफर करने पर लगने वाला न्यूनतम जुर्माना अब दोगुना हो जाएगा।



रेलवे का कहना है कि इसका मकसद बिना टिकट यात्रा को रोकना, रेलवे के राजस्व की सुरक्षा करना और यात्रियों को नियमों का पालन करने के लिए जागरूक करना है। आइए जानते हैं 1 जुलाई से क्या-क्या बदलने वाला है।

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1 जुलाई से क्या बदलेगा?

1 जुलाई से बिना टिकट या गलत टिकट के साथ सफर करने पर कम से कम 500 रुपये जुर्माना देना होगा। अभी तक यह राशि 250 रुपये थी। यह नियम उन यात्रियों पर भी लागू होगा, जो तय दूरी से आगे तक यात्रा करते हैं या सही टिकट के बिना सफर करते पकड़े जाते हैं। हालांकि, किराया और दूसरे शुल्क से जुड़े बाकी नियम पहले की तरह ही रहेंगे।

किस नियम में बदलाव हुआ है?

रेलवे ने बिना टिकट यात्रा से जुड़े नियमों में बदलाव किया है। यह बदलाव रेलवे एक्ट 1989 की धारा 137 और 138 के तहत किया गया है। नए नियम का मकसद बिना टिकट यात्रा को रोकना और सभी यात्रियों से टिकट लेकर सफर करने के नियम का पालन कराना है।

क्या ज्यादा सजा भी होगी?

नहीं, सिर्फ न्यूनतम जुर्माना बढ़ाया गया है। अगर कोई यात्री नियम तोड़ता है, तो कोर्ट जरूरत पड़ने पर उसे 6 महीने तक की जेल, 1,000 रुपये तक का जुर्माना या दोनों सजा दे सकती है। यह फैसला मामले की स्थिति को देखकर लिया जाएगा।

जुर्माना कौन वसूलेगा?

रेलवे के कर्मचारी मौके पर ही जुर्माना वसूल सकते हैं। अगर कोई यात्री जुर्माना देने से मना करता है, तो मामला कोर्ट तक जा सकता है। इसके बाद आगे का फैसला अदालत करेगी।

यात्रियों के लिए रेलवे की सलाह

रेलवे ने यात्रियों से अपील की है कि वे हमेशा टिकट लेकर ही यात्रा करें। टिकट जांच के समय कर्मचारियों का साथ दें और नियमों का पालन करें। रेलवे का कहना है कि इससे बिना टिकट यात्रा कम होगी और सभी यात्रियों के लिए सफर बेहतर रहेगा।