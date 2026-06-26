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Newsबिजनेस न्यूजक्या आगे बदल सकते हैं LPG के दाम? देशभर में फिर सामान्य हुई कमर्शियल LPG की सप्लाई

क्या आगे बदल सकते हैं LPG के दाम? देशभर में फिर सामान्य हुई कमर्शियल LPG की सप्लाई

सरकार ने 19 किलो वाले कमर्शियल LPG सिलेंडर की सप्लाई पर लगी सभी पाबंदियां हटा दी हैं। देशभर में सप्लाई सामान्य हो गई है। जानिए आपके शहर में LPG सिलेंडर के ताजा रेट।

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Gaurav Kumar
Gaurav Kumar
UPDATED: Jun 26, 2026 12:45 IST
Commercial LPG Cylinder Price
AI Image: Commercial LPG Cylinder Price

In Short

  • कमर्शियल LPG सिलेंडर पर सरकार का बड़ा फैसला, खत्म हुई सप्लाई पर रोक
  • 19 Kg Commercial LPG Cylinder को लेकर बड़ी राहत, अब पहले जैसी होगी सप्लाई
  • होटल-रेस्टोरेंट वालों के लिए खुशखबरी, सरकार ने हटाई कमर्शियल LPG की पाबंदी
  • क्या आगे बदल सकते हैं LPG के दाम?

अगर आप होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा या किसी ऐसे कारोबार से जुड़े हैं, जहां 19 किलो वाला कमर्शियल LPG सिलेंडर इस्तेमाल होता है, तो आपके लिए राहत की खबर है। केंद्र सरकार ने पिछले दो महीनों से कमर्शियल LPG सिलेंडर की सप्लाई पर लगी सभी पाबंदियां हटा दी हैं। लेकिन गैस सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

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देशभर में फिर सामान्य हुई कमर्शियल LPG की सप्लाई

केंद्र सरकार ने 19 किलो वाले कमर्शियल LPG सिलेंडर की सप्लाई को लेकर लगी सभी अस्थायी रोक हटा दी है। इसके साथ ही देशभर में कमर्शियल सिलेंडर की आपूर्ति पहले की तरह सामान्य हो गई है। इस फैसले से होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा, कैटरिंग और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है, जिन्हें पिछले कुछ समय से गैस की उपलब्धता को लेकर परेशानी का सामना करना पड़ रहा था।

सरकार ने क्यों लिया यह फैसला?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अनुसार, वैश्विक परिस्थितियों में सुधार के बाद यह फैसला लिया गया है। पश्चिम एशिया में तनाव कम होने, होर्मुज जलडमरूमध्य से जहाजों की आवाजाही सामान्य होने और विदेशों से LPG की आपूर्ति बेहतर होने के कारण भारत में गैस की उपलब्धता को लेकर चिंता कम हुई है। इन्हीं परिस्थितियों को देखते हुए सरकार ने कमर्शियल LPG सिलेंडर की सप्लाई पर लगी सभी रोक हटा दी है।

आज LPG सिलेंडर के दाम में कोई बदलाव नहीं

सप्लाई सामान्य होने के बावजूद घरेलू और कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। राजधानी दिल्ली में 14.2 किलो वाला घरेलू LPG सिलेंडर **942 रुपये** और 19 किलो वाला कमर्शियल सिलेंडर 3,113.50 रुपये में मिल रहा है।

आपके शहर में LPG सिलेंडर के ताजा रेट

किसे मिलेगा सबसे ज्यादा फायदा?

कमर्शियल LPG सिलेंडर की सप्लाई सामान्य होने से सबसे अधिक लाभ होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा, कैटरिंग सर्विस, कैंटीन और अन्य छोटे-बड़े व्यवसायों को मिलेगा। अब सिलेंडर की उपलब्धता आसान होने से उनके संचालन में किसी तरह की बाधा आने की संभावना कम होगी।

क्या आगे बदल सकते हैं LPG के दाम?

फिलहाल सरकार ने केवल सप्लाई से जुड़ी पाबंदियां हटाई हैं। घरेलू और कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। आने वाले समय में गैस की कीमतें कच्चे तेल के अंतरराष्ट्रीय भाव और आयातित LPG की लागत पर निर्भर करेंगी।

Edited By:
franklin nigam
Published On:
Jun 26, 2026