Apple Price Hike: MacBook और iPad खरीदने से पहले जान लें नए रेट। Apple यूजर्स को बड़ा झटका!

Apple ने भारत समेत वैश्विक बाजारों में अपने कई MacBook और iPad मॉडल की कीमतों में 20% से लेकर 42% तक की बढ़ोतरी कर दी है। कंपनी का कहना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) डेटा सेंटरों की तेज़ी से बढ़ती मांग के कारण मेमोरी और स्टोरेज चिप्स की कीमतों में अभूतपूर्व उछाल आया है, जिसकी वजह से यह फैसला लेना पड़ा।

advertisement

कितने बढ़े दाम

Apple इंडिया की वेबसाइट पर जारी नई कीमतों के मुताबिक 14-इंच MacBook Pro (M5 Pro चिप) की शुरुआती कीमत अब 2,99,900 रुपये हो गई है, जो लॉन्च के समय 2,49,900 रुपये थी। यानी इसकी कीमत में करीब 20% की बढ़ोतरी हुई है।



MacBook Pro (M5 Max) की शुरुआती कीमत अब 4,99,900 रुपये हो गई है, जो लॉन्च के समय 3,99,900 रुपये थी। यानी इसकी कीमत में 1 लाख रुपये की बढ़ोतरी हुई है। वहीं13-इंच iPad Air के बेस मॉडल की कीमत में सबसे बड़ी बढ़ोतरी देखने को मिली है। इसकी कीमत 84,900 रुपये से बढ़कर 1,19,900 रुपये हो गई है, जो करीब 41.22% अधिक है।

Apple Price Hike

क्यों बढ़ाने पड़े दाम?

Apple ने एक बयान में कहा कि उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग इस समय अभूतपूर्व लागत दबाव का सामना कर रहा है। कंपनी के अनुसार AI डेटा सेंटरों के तेजी से विस्तार के चलते मेमोरी और स्टोरेज चिप्स की मांग रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। कंपनी ने कहा, "हमने अब तक इन बढ़ी हुई लागतों का बोझ खुद उठाया, लेकिन अब ऐसी स्थिति आ गई है कि हमें Mac और iPad सहित कुछ उत्पादों की कीमतें बढ़ानी पड़ रही हैं। हमें पता है कि यह ग्राहकों के लिए अच्छी खबर नहीं है, लेकिन हम इसका समाधान तलाशने के लिए लगातार काम कर रहे हैं।"

अब सबकी निगाहें Apple के iPhone की कीमतों पर टिकी हैं। MacBook और iPad की कीमतों में बढ़ोतरी के बाद कंपनी ने अभी तक iPhone की कीमतें बढ़ाने का ऐलान नहीं किया है। हालांकि, CEO टिम कुक ने संकेत दिया है कि मेमोरी और स्टोरेज चिप्स की बढ़ती लागत के चलते कीमतों में बढ़ोतरी लगभग तय है। फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि iPhone की कीमतें कब बढ़ाई जाएंगी।