Q2 Results के बाद इस 100 रुपए से सस्ते Multibagger स्टॉक में लगा अपर सर्किट

एक मल्टीबैगर NBFC शेयरों में जबरदस्त तेजी देखने को मिली है। इस 76 रुपए के स्टॉक में दो दिन से अपर सर्किट लगा हुआ है। दरअसल स्टॉक में तेजी का कारण फंडामेंटल मजबूती है। आइये जानते हैं क्या है मामला?

नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी Emerald Finance ltd. के शेयरों में धुआंधार तेजी देखने को मिल रही है। दरअसल कंपनी की ओर से फाइनेंशियल ईयर 2024-25 की दूसरी तिमाही के लिए रिजल्ट्स का एलान किया गया, जिसके बाद स्टॉक में अपर सर्किट लग गया।

Q2 रिजल्ट्स कैसे?

फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के दूसरे क्वार्टर में Emerald Finance ltd. का नेट कंसोलिडेटेड प्रॉफिट 2.06 करोड़ रुपये रहा, जो बीते साल की सामान तिमाही के मुकाबले 138.97% ज्यादा है। वहीं दूसरी ओर नेट स्टैंडअलोन प्रॉफिट पिछले साल की जुलाई-सितंबर तिमाही में 89.96 प्रतिशत बढ़ा है। कंपनी की नेट कंसोलिडेटेड इनकम 5.01 करोड़ रुपये दर्ज की गई, जो सितंबर 2023 तिमाही से 80.32 प्रतिशत ज्यादा है। EBITDA को देखें तो 155.54 प्रतिशत की बढ़त के साथ ₹3.51 करोड़ पर पहुंच गया है। जबकि EBITDA मार्जिन को देखें तो यहां भी पिछले साल 49.41 प्रतिशत से बढ़कर 70.01 प्रतिशत हो गया है।

कंपनी की ओर से अच्छा रिजल्ट पेश करने के बाद निवेशकों का ध्यान इस स्टॉक पर गया है और इसमें 3 अक्टूबर के बाद से लगातार बढ़त जारी है। इस स्टॉक ने पिछले 4 दिनों में 10 प्रतिशत से अधिक की बढ़त हासिल की है,जबकि 6 महीने का प्रदर्शन काफी शानदार रहा है। इसने अपने निवेशकों को 6 महीने के दौरान 125 प्रतिशत से ज्यादा मल्टीबैगर रिटर्न दिया है। वहीं 1 साल में इसने अपने शेयरहोल्डर्स का पैसा चार गुना कर दिया है यानी 300 प्रतिशत से अधिक का मुनाफा दिया है।

फाइनेंशियल ईयर 2024-25 की दूसरी तिमाही में कंपनी की ग्रोथ मजबूत रही है। जिससे कंपनी के आगे प्लान को बढ़ने में और मजबूती देगा। कंपनी का फोकस रिटेल लैंडिंग और MSME फाइनेंसिंग पोर्टफोलियो को आगे बढ़ाना है। Emerald Finance ltd. ने 83.75 रुपये के लेवल पर पहुंचकर अपना 52 वीक हाई लेवल बनाया था। जबकि इसका 52 वीक लो लेवल 18.70 रुपये है। इसके प्रॉपिट टू अर्न लेवल की बात करें तो, 46.15 है और इसका बाजार पूंजीकरण 250.60 करोड़ रुपये है।



