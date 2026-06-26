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Newsट्रेंडिंगNew OTT Releases This Week: इस वीकेंड क्या देखें? OTT पर आईं ये नई फिल्में और वेब सीरीज

New OTT Releases This Week: इस वीकेंड क्या देखें? OTT पर आईं ये नई फिल्में और वेब सीरीज

अगर इस वीकेंड OTT पर कुछ नया देखने का प्लान है, तो आपके लिए कई शानदार फिल्में और वेब सीरीज रिलीज हो चुकी हैं। Netflix, Prime Video, JioHotstar और SonyLIV पर एक्शन, ड्रामा, हिस्ट्री और फैंटेसी से भरपूर नई रिलीज स्ट्रीम हो रही हैं। जानिए इस हफ्ते आपकी वॉचलिस्ट में क्या-क्या शामिल होना चाहिए।

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Gaurav Kumar
Gaurav Kumar
UPDATED: Jun 26, 2026 14:24 IST
New OTT Releases This Week,
AI Image: New OTT Releases This Week,

In Short

  • इस वीकेंड क्या देखें? OTT पर रिलीज हुईं ये नई फिल्में और वेब सीरीज
  • Netflix से JioHotstar तक, इस हफ्ते OTT पर क्या-क्या हुआ रिलीज?
  • Weekend OTT Watchlist: इस हफ्ते की टॉप फिल्में और वेब सीरीज
  • OTT Lovers के लिए खुशखबरी! इस हफ्ते रिलीज हुईं ये दमदार फिल्में और सीरीज

अगर आपका भी हर वीकेंड नई फिल्म या वेब सीरीज देखने का प्लान रहता है, तो इस हफ्ते OTT प्लेटफॉर्म्स पर एंटरटेनमेंट की भरमार है। Netflix, Prime Video, JioHotstar और SonyLIV पर कई नई रिलीज स्ट्रीम हो चुकी हैं। अगर समझ नहीं आ रहा कि सबसे पहले क्या देखें, तो यहां इस हफ्ते की टॉप OTT रिलीज की पूरी लिस्ट है।

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Raja Shivaji (Netflix)

रितेश देशमुख की फिल्म Raja Shivaji अब Netflix पर स्ट्रीम हो रही है। फिल्म में छत्रपति शिवाजी महाराज के बचपन से लेकर उनके राजा बनने तक के सफर को दिखाया गया है। साथ ही अफजल खान के साथ हुई ऐतिहासिक लड़ाई को भी कहानी का अहम हिस्सा बनाया गया है। फिल्म में संजय दत्त, अभिषेक बच्चन और जेनेलिया देशमुख भी अहम भूमिकाओं में नजर आते हैं।

Gram Chikitsalay Season 2 (Prime Video)

TVF की चर्चित सीरीज Gram Chikitsalay का दूसरा सीजन Prime Video पर रिलीज हो गया है। इस बार गांव के डॉक्टर अस्पताल को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें कई नई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। हल्के-फुल्के हास्य और भावनात्मक कहानी पसंद करने वालों के लिए यह अच्छी पसंद हो सकती है।

Perfect Family (SonyLIV)

SonyLIV की नई सीरीज Perfect Family एक ऐसे परिवार की कहानी है, जो बाहर से बिल्कुल आदर्श दिखता है, लेकिन घर के भीतर कई रिश्ते टूटने की कगार पर होते हैं। एक घटना के बाद पूरा परिवार काउंसलिंग से गुजरता है और कई छिपे हुए राज सामने आते हैं।

Lock Upp Season 2 (Netflix)

Lock Upp का दूसरा सीजन भी Netflix पर स्ट्रीम हो रहा है। इस बार शो को फराह खान और रितेश देशमुख होस्ट कर रहे हैं। नए कंटेस्टेंट्स, टास्क और भरपूर ड्रामा के साथ यह सीजन रियलिटी शो पसंद करने वालों के लिए खास हो सकता है।

Avatar: Fire and Ash (JioHotstar)

Avatar फ्रेंचाइजी की नई फिल्म Avatar: Fire and Ash अब JioHotstar पर उपलब्ध है। इस बार जेक और नेयतिरी के सामने एक नया दुश्मन है और उन्हें अपने परिवार और दुनिया की रक्षा के लिए नई लड़ाई लड़नी पड़ती है। फिल्म हिंदी समेत कई भाषाओं में देखी जा सकती है।

House of the Dragon Season 3 (JioHotstar)

Game of Thrones की दुनिया से जुड़ी लोकप्रिय सीरीज House of the Dragon का तीसरा सीजन भी रिलीज हो गया है। इस सीजन में सत्ता की जंग और भी तेज होती है, जिसमें ड्रैगन, युद्ध और कई बड़े ट्विस्ट देखने को मिलेंगे।

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Avatar: The Last Airbender Season 2 (Netflix)

Netflix पर Avatar: The Last Airbender का दूसरा सीजन भी आ गया है। इस बार आंग अपने दोस्तों के साथ नए सफर पर निकलता है, जहां उसे नई चुनौतियों और नए दुश्मनों का सामना करना पड़ता है।

Lingam और Blast भी हुए रिलीज

इस हफ्ते Lingam और Blast भी OTT पर रिलीज हुई हैं। Lingam को JioHotstar और Blast को Netflix पर देखा जा सकता है। दोनों में एक्शन और सस्पेंस का भरपूर तड़का देखने को मिलेगा।

अगर इस वीकेंड कुछ नया देखने की सोच रहे हैं, तो अपनी पसंद के हिसाब से इन फिल्मों और वेब सीरीज में से कोई भी चुन सकते हैं।

Edited By:
franklin nigam
Published On:
Jun 26, 2026