Markets Today: क्या हैं आज बाजार के संकेत?

GIFT Nifty ने नकारात्मक शुरुआत की ओर संकेत दिया, जब NSE इंटरनेशनल एक्सचेंज पर निफ्टी 21.50 अंक या 0.11% की गिरावट के साथ 19,790 पर कारोबार किया।

BT बाज़ार डेस्क
New Delhi,UPDATED: Oct 18, 2023 08:26 IST
वैश्विक संकेतों के बीच भारतीय बाजार बुधवार को गिरावट के साथ खुलने की संभावना है। शुरुआती कारोबार में एशियाई शेयरों में थोड़ी सी कमी देखने को मिली। अमेरिकी डॉलर स्थिर रहा जबकि कच्चे तेल की कीमतें शुरुआती कारोबार में 2% तक बढ़ गईं। इज़राइल-हमास युद्ध संकट और पॉवेल के भाषण के साथ गुरुवार को बाजार के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। व्यापारियों को इंडसइंड बैंक, विप्रो, और बजाज ऑटो जैसे बड़े कंपनियों के दूसरे तिमाही के आर्थिक परिणाम का इंतजार है।

एशियाई शेयरों में गिरावट आई गाजा अस्पताल में हुए विस्फोट के कारण, जिससे संकट पर काबू पाने की उम्मीदों को झटका लगा। अमेरिकी खुदरा बिक्री आंकड़ों के बावजूद, दक्षिण पूर्वी आपूर्ति में व्यवधान की चिंताओं के बीच तेल की कीमतों में शुरुआती कारोबार में लगभग 2% की वृद्धि हुई।

डॉलर की मूल्य स्थिर रहा, लेकिन चीन के विकास आंकड़ों और मध्य पूर्व में बढ़ती हिंसा की चर्चा के बीच इसे बढ़ने में मुश्किल हो रही है। डॉलर इंडेक्स 0.1% बढ़कर 106.26 पर पहुंचा।

अमेरिकी शेयरों में मिला-जुला रुख रहा, और डॉव जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज 13.11 अंक या 0.04% बढ़कर 33,997.65 पर पहुंचा, एसएंडपी 500 0.43 अंक या 0.01% गिरा और नैस्डैक कंपोजिट 34.24 अंक या 0.25% गिरा।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
