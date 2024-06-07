Market Masters: Sunil Singhania के पसंदीदा आईटी स्टॉक में आज 15% से अधिक की उछाल

सुनील सिंघानिया समर्थित मास्टेक लिमिटेड के शेयरों में शुक्रवार को कारोबारी सत्र के दौरान 15 प्रतिशत से अधिक की उछाल आई, क्योंकि कंपनी ने ग्राहक अनुभव को बेहतर बनाने के लिए एनवीडिया एआई एंटरप्राइज के साथ एक सौदे की घोषणा की। कंपनी ने गुरुवार को एक्सचेंज फाइलिंग के माध्यम से इसकी जानकारी दी।

advertisement

Also Read: RBI MPC: ब्याज दरों में लगातार आठवीं बार बदलाव नहीं, आपकी EMI भी नहीं बढ़ेगी, RBI ने 6.5% पर रेपो रेट बरकरार रखी

बीएफएसआई और हेल्थकेयर क्षेत्रों में व्यापक संभावनाएं

मास्टेक ने एनवीडिया एक्सेलरेटेड कंप्यूटिंग के साथ अपने आईसीएक्सप्रो प्लेटफॉर्म को आगे बढ़ाने की घोषणा की। कंपनी ने एक्सचेंज फाइलिंग में कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) द्वारा संचालित ग्राहक अनुभव (सीएक्स) समाधान की पेशकश करते हुए, आईसीएक्सप्रो ने विनिर्माण क्षेत्र में 20% पूंजी नियोजित (आरओसीई) पर रिटर्न का प्रदर्शन किया है, जिसमें बीएफएसआई और हेल्थकेयर क्षेत्रों में व्यापक संभावनाएं हैं। मास्टेक का icxPro NVIDIA के फुल-स्टैक त्वरित कंप्यूटिंग प्लेटफ़ॉर्म का उपयोग करके डोमेन-विशिष्ट AI अनुप्रयोगों के विकास को सुव्यवस्थित करने में मदद करेगा। इसमें NVIDIA NIM माइक्रोसर्विसेस भी शामिल हैं। NVIDIA A100 टेंसर कोर GPU पर चलने वाला, मास्टेक का icxPro व्यवसायों को बाज़ार में तेज़ी से पहुँचने और महत्वपूर्ण व्यावसायिक मूल्य अनलॉक करने में सक्षम बनाएगा।

Also Watch: करनी है एफडी तो चुनिए ये बैंक: मई 2024 में 8% से 9.1% मिल रहा है ब्याज

मैन्युफैक्चरिंग, हेल्थकेयर और BFSI सेक्टर

घोषणा के बाद, शुक्रवार को मास्टेक के शेयर 15.30% से अधिक बढ़कर 2,972.65 रुपये पर पहुंच गए, जिससे कुल बाजार पूंजीकरण 9,000 करोड़ रुपये से अधिक हो गया। गुरुवार को पिछले कारोबारी सत्र में शेयर 2,579.10 रुपये पर बंद हुआ था।मास्टेक भारत स्थित डिजिटल इंजीनियरिंग और क्लाउड ट्रांसफ़ॉर्मेशन प्लेयर है और इसके icxPro के लॉन्च ने कंपनी की विकास रणनीति को काफ़ी हद तक मदद की है, जो एक क्लाउड-नेटिव प्लेटफ़ॉर्म है जिसे स्केलेबल AI एप्लिकेशन बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह प्लेटफ़ॉर्म मैन्युफैक्चरिंग, हेल्थकेयर और BFSI सेक्टर में मुख्य समाधान लाएगा।

मास्टेक के सीटीओ और इनोवेशन ऑफिसर रित्विक बतब्याल ने कहा

मास्टेक के सीटीओ और इनोवेशन ऑफिसर रित्विक बतब्याल ने कहा, "हम विनिर्माण, बीएफएसआई और स्वास्थ्य सेवा के लिए मशीन पार्ट्स, बुद्धिमान धोखाधड़ी प्रबंधन और बुद्धिमान आपूर्ति श्रृंखला में व्यावसायिक समाधान पेश करने के लिए एनवीआईडीआईए के साथ सहयोग करने के लिए उत्साहित हैं।"अस्वीकरण: बिजनेस टुडे केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए शेयर बाजार की खबरें प्रदान करता है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। पाठकों को सलाह दी जाती है कि वे कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले किसी योग्य वित्तीय सलाहकार से सलाह लें।