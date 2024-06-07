scorecardresearch
BT TV
NewsकारोबारRBI MPC: ब्याज दरों में लगातार आठवीं बार बदलाव नहीं, आपकी EMI भी नहीं बढ़ेगी, RBI ने 6.5% पर रेपो रेट बरकरार रखी

RBI MPC: ब्याज दरों में लगातार आठवीं बार बदलाव नहीं, आपकी EMI भी नहीं बढ़ेगी, RBI ने 6.5% पर रेपो रेट बरकरार रखी

BT बाज़ार डेस्क
New Delhi ,UPDATED: Jun 7, 2024 19:20 IST
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने लगातार आठवीं बार ब्याज दरों में बदलाव नहीं किया है। RBI ने ब्याज दरों को 6.5% पर जस का तस रखा है। यानी लोन महंगे नहीं होंगे और आपकी EMI भी नहीं बढ़ेगी। RBI ने आखिरी बार फरवरी 2023 में दरें 0.25% बढ़ाकर 6.5% की थीं। 5 जून से चल रही मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी (MPC) की मीटिंग में लिए गए फैसलों की जानकारी RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने आज यानी शुक्रवार को दी। ये मीटिंग हर दो महीने में होती है। RBI ने इससे पहले अप्रैल में हुई बैठक में ब्याज दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं की थी। RBI की MPC में छह सदस्य हैं। इसमें बाहरी और RBI अधिकारी दोनों हैं। गवर्नर दास के साथ, RBI के अधिकारी राजीव रंजन, कार्यकारी निदेशक के रूप में कार्यरत हैं और माइकल देबब्रत पात्रा, डिप्टी गवर्नर हैं। शशांक भिड़े, आशिमा गोयल और जयंत आर वर्मा बाहरी सदस्य हैं।

Also Read: RBI MPC : आज ब्याज दरों का ऐलान करेगा RBI, क्या रेपो रेट में होगा बदलाव !

वित्त वर्ष 2022-23 में रेपो रेट 6 बार में 2.50% बढ़ाई गई थीं

वित्त वर्ष 2022-23 की पहली मीटिंग अप्रैल-2022 में हुई थी। तब RBI ने रेपो रेट को 4% पर स्थिर रखा था, लेकिन RBI ने 2 और 3 मई को इमरजेंसी मीटिंग बुलाकर रेपो रेट को 0.40% बढ़ाकर 4.40% कर दिया था। 22 मई 2020 के बाद रेपो रेट में ये बदलाव हुआ था। इसके बाद 6 से 8 जून को हुई मीटिंग में रेपो रेट में 0.50% इजाफा किया। इससे रेपो रेट 4.40% से बढ़कर 4.90% हो गई। फिर अगस्त में इसे 0.50% बढ़ाया गया, जिससे ये 5.40% पर पहुंच गई। सितंबर में ब्याज दरें 5.90% हो गई। फिर दिसंबर में ब्याज दरें 6.25% पर पहुंच गईं। इसके बाद वित्त वर्ष 2022-23 की आखिरी मॉनेटरी पॉलिसी की मीटिंग फरवरी में हुई, जिसमें ब्याज दरें 6.25% से बढ़ाकर 6.50% कर दी गई थीं। 

महंगाई में बढ़ोतरी थमी

RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने महंगाई को लेकर कहा था कि 'Elephant (inflation) has now gone out for a walk and heading to the forest' यानी महंगाई में बढ़ोतरी अब थम गई है। वहीं, उन्होंने वित्त वर्ष 2024-25 में महंगाई 4.5% और रियल GDP ग्रोथ 7% रहने का अनुमान लगाया था।

रिवर्स रेपो रेट के बढ़ने-घटने से क्या होता है?

रिवर्स रेपो रेट उस दर को कहते है जिस दर पर बैंकों को RBI पैसा रखने पर ब्याज देता है। जब RBI को मार्केट से लिक्विडिटी को कम करना होता है तो वो रिवर्स रेपो रेट में इजाफा करता है। RBI के पास अपनी होल्डिंग के लिए ब्याज प्राप्त करके बैंक इसका फायदा उठाते हैं। इकोनॉमी में हाई इंफ्लेशन के दौरान RBI रिवर्स रेपो रेट बढ़ाता है। इससे बैंकों के पास ग्राहकों को लोन देने के लिए फंड कम हो जाता है।

PGIM India Mutual Fund

पीजीआईएम इंडिया म्यूचुअल फंड के हेड - फिक्स्ड इनकम, पुनीत पाल का कहना है कि आज की एमपीसी की बैठक पॉलिसी रेट और मौद्रिक रुख दोनों के साथ अनुमान के मुताबिक रही है. हालांकि यह पॉलिसी मौद्रिक सहजता के करीब एक कदम है. एमपीसी के दो सदस्यों ने पॉलिसी रेट में कटौती के लिए मतदान किया. आरबीआई ने FY25 के लिए अपने महंगाई के अनुमान को 4.50 फीसदी पर बनाए रखा, लेकिन FY25 के लिए अपने GDP ग्रोथ अनुमान को पहले के 7 फीसदी से बढ़ाकर 7.20 फीसदी कर दिया।

