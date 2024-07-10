scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsशेयर बाज़ारMarket Closing Bell: Sensex 427 अंक गिरकर बंद हुआ, Nifty 24,324 पर पहुंचा

Market Closing Bell: Sensex 427 अंक गिरकर बंद हुआ, Nifty 24,324 पर पहुंचा

आज भारतीय शेयर बाज़ार में उतार-चढ़ाव देखने को मिला, Sensex 427 अंक गिरकर बंद हुआ, Nifty 24,324 पर लुढ़का

Advertisement
Aryan Jakhar
Aryan Jakhar
New Delhi ,UPDATED: Jul 10, 2024 16:33 IST

बुधवार (10 जुलाई 2024) को घरेलू बाजार के इंडेक्स उथल-पुथल भरे सत्र में हाई पर पहुंचे और फिर गिर गए, जिसमें ऑटो और बैंकिंग कंपनियों में बिकवाली का दबाव उपभोक्ता शेयरों में खरीदारी के उत्साह से अधिक रहा। दोनों प्रमुख सूचकांक लगभग 0.5 प्रतिशत नीचे बंद हुए, जिसमें सेंसेक्स 426.9 अंक गिरकर 79,924.8 पर और निफ्टी 50 108.8 अंक गिरकर 24,324.5 पर बंद हुआ।

advertisement

इन शेयरों में दिखी गिरावट 

निफ्टी 50 बास्केट में 27 हारने वालों में से महिंद्रा एंड महिंद्रा (M&M) सबसे अधिक प्रभावित हुआ, जो दिन में 6.7 प्रतिशत नीचे बंद हुआ। Hindalco, Tata Steel, TCS, HDFC Tech, Hero MotoCorp और SBI 50-अंकों के पैक में शीर्ष हारने वालों में से थे, जिनमें 1.3% से 2.1% तक का नुकसान हुआ।

इन शेयरों में वृद्धि दर्ज की गई 

Asian Paints, SBI Life, Divis Labs, Britannia, NTPC, Grasim और HDFC Life सबसे ज्यादा लाभ में रहे, जिनके शेयरों में 1.2% से 3.3% तक की बढ़ोतरी हुई।

दोनों सूचकांकों में नुकसान में M&M का सबसे बड़ा योगदान रहा।

Also Read: Mid-Day Stock Market Update: सेंसेक्स 550 अंक गिरा, निफ्टी 24,200 के क़रीब कर रहा है कारोबार

अधिकांश क्षेत्रीय सूचकांकों ने दिन का समापन एक्सचेंजों पर नकारात्मक क्षेत्र में किया, जिसमें NSE पर निफ्टी ऑटो सबसे अधिक प्रभावित हुआ, जिसमें 2.0% की गिरावट आई।

जबकि निफ्टी बैंक, जिसमें SBI, HDFC Bank और ICICI Bank सहित 12 सदस्य हैं, 0.7% नीचे समाप्त हुआ, PSU Bank और निजी क्षेत्र के बैरोमीटर क्रमशः 1.4% और 0.6% डूब गए। वित्तीय सेवा कंपनियों का मुख्य निफ्टी इंडेक्स में 34% से अधिक हिस्सा है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Abhishek
Published On:
Jul 10, 2024