Waaree Renewable समेत कई स्मॉल कैप स्टॉक धड़ाम, क्या कहते हैं एक्सपर्ट्स?

Newsशेयर बाज़ारWaaree Renewable समेत कई स्मॉल कैप स्टॉक धड़ाम, क्या कहते हैं एक्सपर्ट्स?

कुछ स्मॉल कैप स्टॉक्स को लेकर निवेशक काफी दिलचस्पी दिखाते हैं। लेकिन अकसर ऐसा देखा गया है जितनी तेजी से ऊपर चढ़ते हैं उतनी ही तेजी से नीचे भी आते हैं। ऐसा ही एक स्टॉक Waaree Renewable Technologies है।

Harsh Verma
New Delhi,UPDATED: Aug 31, 2024 15:48 IST
Waaree Renewable समेत कई स्मॉल कैप स्टॉक धड़ाम,
कुछ स्मॉल कैप स्टॉक्स को लेकर निवेशक काफी दिलचस्पी दिखाते हैं। लेकिन अकसर ऐसा देखा गया है जितनी तेजी से ऊपर चढ़ते हैं उतनी ही तेजी से नीचे भी आते हैं। ऐसा ही एक स्टॉक  Waaree Renewable Technologies है। ये स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई से करीब 50% तक टूट चुका है। इतना ही नहीं Sanmit Infra तो सबसे बड़ा लूजर बनकर उभरा है। इस स्टॉक का 52-week high 90.92 रुपए के आसपास था और अब ये घटकर 14 रुपए के आपास हो गया है। वहीं दूसरा सबसे बड़ा लूजर MK Proteins है, जो अपने हाई से 68% नीचे आ गया है। इस स्टॉक का 52-week high 33.33 रुपए था, वहां से घटकर स्टॉक 10.67 रुपए है।

कैसे रहे रिजल्ट्स?

Waaree Renewable Technologies के शेयरों की बात की जाए तो स्टॉक का  52-week high 3,037 रुपए था और मौजूदा भाव स्टॉक का करीब 1,534 रुपए के आसपास है। 

Waaree Renewable Q1 FY25 के रिजल्ट्स साल दर साल के हिसाब से देखते हैं।
Revenue 129 करोड़ से 83% बढ़कर 236 करोड़ रुपए
Ebitda 13 करोड़ से बढ़र 41 करोड़ रुपए
Ebitda margin 10.4% से बढ़कर 17.4%  
Net profit 9 करोड़ से बढ़कर 28 करोड़

क्या कहते हैं एक्सपर्ट्स?

ब्रोकरेज Sharekhan का कहना है कि मिड टर्म में भारतीय अर्थव्यवस्था और कॉर्पोरेट अर्निंग में मल्टी ईयर ग्रोथ साइकिल की बड़ी तस्वीर पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। सही क्विलिटी वाले शेयरों में निवेश करना चाहिए और अगले 2 से 5 सालों में शानदार रिटर्न पाने का अवसर न चूकें। शॉर्ट टर्म में, अमेरिका और भारत में रेट कट साइकिल की शुरुआत एक प्रमुख संभावित ट्रिगर है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Abhishek
Published On:
Aug 31, 2024