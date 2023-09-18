Madhusudan Masala का IPO आज से खुला

scorecardresearch
मधुसूदन मसाला Double Hathi और Maharaja ब्रांड के तहत 32 तरह के मसालों को तैयार और प्रोसेस करती है। ये कंपनी मसालों के अलावा पापड़, सोया प्रोडक्ट्स, हिंग, काला नमक, सेंधा का भी Double Hathi ब्रांड के तहत रिटेल और थोक में बिक्री करती है। इस कंपनी की फैक्ट्री गुजरात के जामनगर में हपा स्थित इंडस्ट्रियल एरिया में है।

BT बाज़ार डेस्क
New Delhi,UPDATED: Sep 18, 2023 12:04 IST
Madhusudan Masala का IPO सोमवार यानि आज से सब्सक्रिप्शन के लिए खुल चुका है। रिटेल निवेशक इस आईपीओ में 21 सितंबर तक सब्सक्राइब कर सकते हैं। मसालों का कारोबार करने वाली कंपनी की IPO का प्राइस बैंड  66 से 70 रुपए प्रति शेयर तय किया गया है। अलॉटमेंट की तारीख 26 सितंबर को तय की गई है। ये 23.80 करोड़ रुपए के बुक बिल्ट इश्यू है, जिसमें 10 रुपए प्रति शेयर के फेस वैल्यू पर 34 लाख इक्विटी शेयर जारी होंगे। इस आईपीओ के लिए लॉट साइज 2,000 इक्विटी शेयरों का होगा। प्राइस बैंड के ऊपरी भाव पर एक लॉट की कीमत 1,40,000 रुपए होगी। रिटेल निवेशकों को इस आईपीओ में भाग लेने के लिए कम से कम 1.40 लाख रुपए का निवेश करना होगा। रिटेल निवेशक केवल एक लॉट के लिए ही आवेदन कर सकते हैं। जबकि, गैर-संस्थागत निवेशक इसमें न्यूनतम 2 लॉट के लिए आवेदन कर सकते हैं।

कंपनी ने आईपीओ के कुल हिस्सा का करीब आधा यानी 50% क्वॉलिफाईड इंस्टीट्यूशनल बिडर्स के लिए सुरक्षित रखा है। जबकि, 15% हिस्सा गैर-संस्थागत निवेशकों के लिए रिजर्व है। बाकी 35% हिस्सा रिटेल निवेशकों के लिए रिजर्व रखा गया है। कंपनी ने कहा है कि आईपीओ से जुटाई रकम का इस्तेमाल वर्किंग कैपिटल की जरूरतों को पूरा करने, आम कॉरपोरेट कामों और इस इश्यू पर होने वाले खर्चों में इस्तेमाल किया जाएगा। मधुसूदन मसाला Double Hathi और Maharaja ब्रांड के तहत 32 तरह के मसालों को तैयार और प्रोसेस करती है। ये कंपनी मसालों के अलावा पापड़, सोया प्रोडक्ट्स, हिंग, काला नमक, सेंधा का भी Double Hathi ब्रांड के तहत रिटेल और थोक में बिक्री करती है। इस कंपनी की फैक्ट्री गुजरात के जामनगर में हपा स्थित इंडस्ट्रियल एरिया में है। इस कंपनी के पास गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान के 2,100 होलसेलर्स और 3,700 रिटेलर्स तक पहुंच है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
